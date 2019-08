Wenn man mal über den Smartphone-Tellerrand hinausblickt, stellt man fest, dass sich die südkoreanischen Unternehmen LG und Samsung nicht nur bei den Handsets duellieren. Generell bei Display-Technologien sind beide Weltspitze, damit auch bei SmartTVs — und auch bei der weißen Ware bieten beide herausragende Produkte.

Ein brandneues Beispiel für letzteres liefert uns jetzt LG mit seinem “InstaView Door-in-Door Kühlschrank mit Craft Ice Maker”. Dieser Kühlschrank ist zweifellos State of the Art. Er kommt im beliebten Side-by-Side-Format mit zwei Türen, bietet mächtig viel Platz und all das, was man von einem modernen Kühlschrank erwarten darf.

Die Dinger haben sich ja im Lauf der Jahre mächtig verändert, wenn man das zum Beispiel mit dem alten Schätzchen vergleicht, welches ich noch in meiner Küche stehen habe. LG liefert mit seinem neuen Produkt das beste Beispiel dafür, wie viel innovative Ideen man in so ein Gerät packen kann. Als ein innovatives Feature sei mal das InstaView-Fenster genannt. Ihr klopft lediglich zwei mal drauf und die Tür wird transparent. So könnt ihr einen Blick auf den Inhalt werfen, ohne dass ihr die Tür öffnen müsst und dabei in Kauf nehmen müsst, dass kalte Luft austritt Somit ist das nicht nur ein verspieltes Gadget, sondern hilft euch auch dabei, Energie zu sparen.

Aber der Kühlschrank kann noch mehr: Die überschüssige Feuchtigkeit von Obst und Gemüse wird verdunstet und anschließend kondensiert, es wird frische Luft zugeführt, die kalte Luft zirkuliert im Kühlschrankinneren, so dass alle Waren gleichmäßig gekühlt werden und das Eisfach muss dank “Total no frost”-Technologie nie mehr abgetaut werden.

Das sind alles Funktionen, die euch die Kühlschränke dieser LG-Signature-Reihe bieten, aber dieses neue Modell setzt noch einen drauf mit seiner Craft-Ice-Funktion. Ihr kennt sicher die runden, klaren Eiskugeln, die sich in Cocktail-Bars in euren Drinks finden. Die schmelzen langsamer als die klassischen nicht-klaren Eiswürfel. Der Ausschluss von Luftbläschen sorgt dafür, dass sich diese Kugeln länger halten. Für euren Drink bedeutet das zweierlei: Er wird länger gekühlt — und ihr habt nicht schon nach fünf Minuten einen Cocktail, der durch das geschmolzene Eis unnötig verwässert wird.

Wenn ihr jetzt also zuhause Cocktail-technisch auf den Putz hauen wollt, habt ihr hier das perfekte Produkt dazu. Bis zu 25 Stück dieser Kugeln fertigt der Kühlschrank pro Tag. Außerdem könnt ihr natürlich auch herkömmliche Eiswürfel formen lassen und Crushed Ice gibt es ebenso. Quasi das Rundum-Glücklich-Paket, was gekühlte Drinks angeht.

Dass dieser Kühlschrank smart ist, ist dabei schon fast selbstverständlich. Über die App könnt ihr im Auge behalten, ob es eventuell irgendwo eine Fehlfunktion gibt und dank WLAN-Funktionalität ist dieser Kühlschrank auch Alexa- und Google-Assistant-tauglich.

Der klitzekleine Haken an der Geschichte dürfte für viele der Preis sein. In den USA könnt ihr das Teil schon bestellen und dort ruft LG für das Gerät nicht ganz so schlanke 4 399,99 US-Dollar auf. Aber, wer eh gewillt ist, für einen High-End-Kühlschrank einen hohen Preis zu investieren, der wird vermutlich auch diese Kohle auf den Tisch blättern — immerhin gibt es perfektes Eis ;-)

via Engadget