Wissenschaft Lichtimpulse hören? – Forscher wollen Cochlea-Implantate verbessern

An Rennmäusen wurde diese neuartige Idee zuerst getestet. Forscher programmierten ihre Ohren so um, dass neue Rezeptoren Lichtimpulse als Schallwellen wahrnahmen. So sollen Cochlea-Implantate in Zukunft hochauflösende Töne einfangen.