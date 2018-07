Lights L16-Kamera-Technologie: Neun Linsen für ein Smartphone

Im Vorjahr brachte das Unternehmen Light seine L16-Kamera auf den Markt. Der Name verrät es schon – es handelt sich hier um eine Kamera mit 16 Linsen. Zehn von ihnen erfassen ein Bild gleichzeitig, aber mit unterschiedlichen Brennweiten, sodass die Kamera diese einzelnen Bilder zu einem einzigen 52-Megapixel-Foto zusammenschustern kann. Diesen Prozess hat sich Light unter dem Namen der Stitching-Technologie patentieren lassen. Nun enthüllt die Washington Post die weiteren Pläne des Unternehmens, die ziemlich vielversprechend klingen.

Die bereits auf dem Markt erhältliche L16-Kamera von Light kostet hierzulande schlappe 2.000 Euro, bietet keine klassischen Smartphone-Funktionen und ist etwa so dick, wie eine Digitalkamera. Das liegt vor allem daran, dass für die Stitching-Technologie relativ komplexe Abläufe vonstattengehen. Die Testergebnisse der L16-Kamera fielen teilweise sehr widersprüchlich aus, weshalb das Unternehmen nun an einer Verbesserung ihrer Technologie feilt, die eben auch in ein klassisches Smartphone passen soll.

Schon mit dem P20 Pro war Huawei in aller Munde gewesen. Drei Kameras, wer braucht denn sowas? Wenn es nach dem Unternehmen Light geht, kann man auch ruhig 9 Linsen verbauen. Wie das aussehen könnte, zeigte man der Washington Post anhand von Prototypen, die jeweils zwischen fünf und neun Linsen auf dem Rücken haben. Mit dieser Technologie soll es möglich sein, Fotos mit 64-Megapixel-Auflösung zu machen, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut aussehen und einen besseren Tiefeneffekt haben.

Die Linsen des Prototyps sind kreisrund angeordnet und bestehen aus fünf 28 mm Linsen sowie vier Kameras mit 56 mm Brennweite. Insgesamt ist das weniger als beispielsweise die 80 mm Brennweite des Teleobjektivs im P20 Pro. Wie das Smartphone mit den vielen Linsen dann aussehen könnte, steht noch in den Sternen. Unklar ist auch, ob Light ein komplett neues Handy auf den Markt bringen will oder ihre Technologie einem der größeren Hersteller zur Verfügung stellt. Bislang ist nur bekannt, dass Light mit dem chinesischen Auftragsfertiger Foxconn zusammenarbeitet.

Günstig dürfte das Gerät aber auf keinen Fall werden. Spannend wäre noch zu wissen, wie sich die Linsen beim Aufnehmen von Videos verhalten und wie sie dabei zusammenarbeiten. Hoffentlich werden wir es bald herausfinden, denn Light plant das Smartphone noch in diesem Jahr zu veröffentlichen.

via: washingtonpost