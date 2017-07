Elektroautos sind die Zukunft der Mobilität, so viel steht fest. Doch der wirkliche Fortschritt wird nicht darin liegen, die Autos ständig an die Steckdose hängen zu müssen, so wie es bei Tesla und Co. der Fall ist. Denn das holländische Startup Lightyear hat die Vision, dass sich Elektroautos selbst mit Strom versorgen können. Das Unternehmen ist der jüngste Wettbewerber für Teslas Spitzenautos, aber Lightyears Behauptungen über diese Technologie, könnten sich als wegweisend herausstellen.

Das Startup enthüllte sein Lightyear One Konzept Anfang dieser Woche und präsentierte dabei eine Batterie, die seine Leistung ständig wieder per Sonnenlicht aufladen kann. Wenn es vollgetankt ist, soll das Auto bis zu 800 Kilometer Reichweite haben. Das Unternehmen stellt heraus, dass sich das Fahrzeug besonders an sonnigen Orten rentiert. Auf Hawaii könne man es beispielsweise für Monate fahren, ohne es ein einziges Mal manuell aufladen zu müssen.

Ja, richtig gelesen. Das One, kann nicht nur solarbetrieben werden, sondern bietet auch einen Ladeanschluss für die Steckdose. Hier behauptet Lightyear, dass eine Standard Steckdose mit 3,7 kW dem Auto schon nach einer Stunde so viel Energie verschafft, dass es wieder 40 Kilometer fahren kann.

Lightyears Vision geht aber noch weiter. Die gesammelte Sonnenenergie, könnte nicht nur für das Fahrzeug verwendet werden, sondern auch auf Häuser, Geräte oder sogar andere Elektroautos übertragen werden. Lightyears One Fahrzeug könnte quasi als ein sehr großes mobiles Ladegerät fungieren, das sich selbst per Solarenergie auflädt. Dieses Konzept hört sich doch sehr vielversprechend an und das Unternehmen möchte diese Vision bis 2035 umgesetzt haben.

Es ist jedoch nicht ganz klar, wie das relativ kleine Startup plant, seine bahnbrechenden Fahrzeuge zu produzieren. Auf der Webseite findet man kaum Informationen dazu. Es wird zwar erwähnt, dass man sich Industriepartner zu Unterstützung an Bord geholt hat, welche das sind, wird jedoch nicht näher ausgeführt.

Was an der Idee dran ist, ist also schwer zu sagen. Zwar beschäftigen sich die Gründer von Lightyear schon länger mit der Solar-Autoszene, was die Vision etwas glaubwürdiger macht. Jedoch lassen die undurchsichtigen Informationen auf etwas anderes schließen. Übrigens kann man sich das Lightyear One bereits für 119.000 Euro vorbestellen. Wir dürfen also gespannt sein, was sich da in Zukunft im Bereich Elektroautos noch tut.

via: mashable