Lightyear, Elektroautos und Solarenergie — klingelt es da bei euch? Wenn ja, dann kann das daran liegen, dass wir über ein “Lightyear One” getauftes Konzept 2017 schon einmal berichtet haben. Damals schrieb Vera über eine Vision eines Autos, welches mithilfe von Solarpanels deutlich höhere Reichweiten als andere E-Autos erreichen kann.

Dass wir diese ältere News heute wieder hervorkramen, liegt schlicht daran, dass uns dieses Konzept heute wieder über den Weg gelaufen ist. Bereits gestern veröffentlichten die Niederländer von Lightyear nämlich eine Pressemeldung, in dessen Mittelpunkt besagtes Auto steht.

Die Vision von Lightyear ist es, dass in Zukunft für jedermann überall saubere Mobilität nutzbar sein wird. Den ersten Schritt in diese Richtung will man mit dem Lightyear One machen, jenem Elektrofahrzeug, welches nun ein offizielles Datum für seine Vorstellung bekommen hat. Wie das Unternehmen berichtet, wird man sein “Proof of Concept”-Car am 25. Juni in den Niederlanden vorstellen, also in etwas mehr als einem Monat.

Der Clou bei diesem Fahrzeug: Die schon sehr ordentliche Reichweite von 580 Kilometern soll mithilfe von Solarpanels auf dem Dach auch bis zu 800 Kilometer gesteigert werden. Das wären also 220 Kilometer Strecke, die man nur mithilfe des Solar-Dachs zurücklegen kann. Genau das macht die Karre so bemerkenswert. Der Ansatz mit Solarenergie ist nämlich kein neuer, aber es ist neu, dass man mit dieser Technologie die Reichweite so signifikant erhöhen kann.

Damit das funktionieren kann, setzt Lightyear bei seinem ersten Modell auf ein sehr leichtes Chassis, besondere Aerodynamik und ein spezielles Antriebssystem. In der Pressemeldung erklärt man:

The revolutionary engineering of the Lightyear One isn’t limited to power. Its optimized aerodynamics, light weight and four independent in-wheel motors deliver torque with very high efficiencies; Lightyear ensures that its car makes the most of every bit of energy it produces.

Im besten Fall — und das wäre ein sehr sonniger Standort im Sommer — soll es sogar möglich sein, dass man monatelang nicht sein Auto aufladen muss, da das ausreicht, was man dem Fahrzeug über die Panels auf dem Dach an Energie zuführt. Dass das eher nichts ist, was in Deutschland im Winter funktioniert, versteht sich natürlich von selbst.

Zudem soll der Lightyear One auch besonders schnell wieder aufgeladen werden können, glaubt man den Angaben des Herstellers. “Bis zu zwei oder drei mal so schnell wie die Konkurrenz am Markt” soll geladen werden können. So wäre es möglich, über Nacht an einem herkömmlichen Stromanschluss so viel Energie für bis zu 400 Kilometer aufzuladen — ohne, dass man mit seinem Fahrzeug drauf angewiesen ist, dass entsprechende Infrastruktur für Elektroautos vorhanden ist.

Hier stellt Lightyear seine Vision in einem Video-Clip vor, der ist allerdings auch schon zwei Jahre alt und entstammt somit der Zeit, in der wir erstmals auf Lightyear aufmerksam wurden:

Wer dran interessiert ist, kann sich hier noch mehr Infos zu dem Solar-Dach holen. Dort wird auch erzählt, dass das Unternehmen errechnet hat, dass man in einem typischen niederländischen Sommer davon ausgehen darf, dass sich die Reichweite des Autos pro Tag um 50 bis 70 Kilometer erhöht.

Ihr könnt euch das Fahrzeug übrigens auch jetzt schon reservieren. Wer die 119 000 Euro (exklusive Steuern) jetzt zahlt, gehört zu den ersten 100 Personen, die schon im Jahr 2020 mit der Auslieferung rechnen dürfen. Wer weniger anzahlen möchte, kann das auch tun, muss dann aber länger Schlange stehen und erhält seinen Lightyear One erst 2021.

Es dauert also noch, bis dieses Fahrzeug als fertiges Konzept gezeigt wird und dann schließlich in Serie gefertigt wird, aber immerhin tut sich was. Am 25. Juni wissen wir dann mehr, denn dann steht die Präsentation im niederländischen Katwijk an und dann werden wir hoffentlich auch mehr zu sehen bekommen als die hier im Artikel verwendeten Teaser-Bilder. Was haltet ihr von dem Konzept mit Solarpanels auf dem Dach?

Quelle: Lightyear via Futurezone und t3n