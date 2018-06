Livestream: Seid dabei, wenn Astronaut Alexander Gerst ins All startet

Alexander Gerst ist Geophysiker. In dieser Eigenschaft würden wir ihn aber alle vermutlich nicht kennen, wäre da nicht noch diese „Nebentätigkeit“: Er ist ein Astronaut! Selbst 2018 ist das mehr Berufung als Beruf und es gab nun wahrlich noch nicht viele Deutsche, die es ins All geschafft haben.

Der 42-jährige und unglaublich sympathische Gerst ist dabei sogar Wiederholungstäter: 2014 war er bereits einmal Teil einer ISS-Besatzung und verbrachte ein halbes Jahr auf der Internationalen Raumstation. Wenn heute Mittag die Sojusrakete vom Raumflughafen Baikonur aus Richtung ISS startet, wird Alexander Gerst wieder mit von der Partie sein.

Erneut wird er — zusammen mit der US-Astronautin Serena Aunon und dem russischen Kosmonauten Sergei Prokopjew — ein halbes Jahr in der Raumstation verbringen und wird dabei als erster Deutscher überhaupt, für die Hälfte der Zeit das Kommando übernehmen. Egal, ob wir auf die legendären Mond-Touristen Neil Armstrong und Buzz Aldrin blicken oder auf andere Astronauten bzw. Kosmonauten wie Juri Gagarin oder die Deutschen Ulf Merbold und Siegmund Jähn: Ihnen haftet auch in diesen Zeiten immer noch etwas Heldenhaftes an. Vielleicht sind Astronauten ja tatsächlich sowas wie die letzten Helden und Abenteurer dieses Planeten.

Aber genug von all dem Pathos: Heute startet schließlich nicht nur ein Abenteuer für Gerst und seine Crew, sondern in erster Linie natürlich eine wissenschaftliche Mission. An Bord der ISS sollen in den nächsten sechs Monaten erneut viele Experimente durch- bzw. fortgeführt werden. Dabei stehen dieses mal kommende Missionen im Fokus, so dass die Experimente den Weg ebnen sollen für kommende Mond- und Mars-Missionen. Daher auch der Name der Mission: „Horizons“ — man will zu neuen Horizonten aufbrechen.

L-2 Std 25 min. Letzte Nachricht vor dem Start, steigen gleich in die Rakete. Nächster Halt #ISS in zwei Tagen wenn alles glatt geht. Passt auf euch auf meine Freunde! #horizons — Alexander Gerst (@Astro_Alex) June 6, 2018

Ein denkbar wichtiges Unterfangen also, bei dem wir erfreulicherweise live dabei sein können, wenn auch nur aus der Ferne: Ab 12 Uhr startet der Livestream der ESA, den ihr bei YouTube verfolgen könnt. Pünktlich um 13.12 Uhr MESZ soll der Start in Kasachstan planmäßig erfolgen, der Livestream beginnt allerdings wie gesagt schon um 12 Uhr. Es handelt sich um einen moderierten Stream, bei dem es also auch abseits des Raketenstarts viele interessante Infos rund um die Mission gibt.

Morgen ab 12:00h präsentieren die Europäische Weltraumorganisation ESA und das Zeiss-Großplanetarium in #Berlin einen… Gepostet von Europäische Weltraumorganisation ESA am Dienstag, 5. Juni 2018

Ich will nicht zu sehr auf den Putz hauen, aber wenn erstmals ein Deutscher bei einer so wichtigen Mission das Kommando übernimmt, wird tatsächlich Weltraum-Geschichte geschrieben. ich werde mir das Spektakel jedenfalls anschauen — und ihr?

PS: Wer sich vorher noch über die Mission informieren möchte , kann das selbstverständlich auf der Seite der ESA tun, den jüngsten Blog-Beitrag von Alexander Gerst lesen oder bei der schönen Zusammenfassung des Tagesspiegels vorbeischauen.

