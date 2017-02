Alle Livestreams zum Mobile World Congress 2017 #MWC17

Vom 27. Februar bis zum 02. März findet in Barcelona der Mobile World Congress 2017 statt, auf dem eine ganze Reihe von Herstellern ihre Smartphones und andere Geräte für die kommenden Monate vorstellen werden. Während Apple und Xiaomi dem Event wieder einmal fernbleiben und Samsung sich mit dem Galaxy S8 etwas verspätet, nutzen Lenovo, Moto, Huawei, LG u.a. Hersteller die Gunst der Stunde. Eine ganze Reihe von Unternehmen wird auch diesmal die jeweiligen Produktvorstellungen als Live Stream übertragen.

Wir sind selbstverständlich mit mehreren Leuten vor Ort und werden euch ganz aktuell mit den neuesten Infos versorgen, sobald eines der Smartphones vorgestellt wird. Unsere Event-Übersicht zum MWC 2017 hält euch stets auf dem Laufenden. Wir rechnen in den kommenden Tagen z.B. dem LG G6, dem Huawei P10, mehreren Smartphones von Sony, einer Wiederkehr von Nokia und Blackberry sowie dem G5 (Plus) von Moto, um nur einige der Modelle zu nennen. Hier findet ihre alle Modelle im Überblick.

In der nachfolgenden Liste fassen wir die bereits angekündigten Live Streams der Hersteller übersichtlich zusammen, so dass ihr eine für euch eventuell interessante Übertragung schon einmal vormerken könnt. Spätestens mit dem Start der jeweiligen Sendung werden wir nach Möglichkeit den Live Stream hier einbinden und das Event via Twitter begleiten bzw. kommentieren.

BlackBerry Live Stream

BlackBerry nutzt den Mobile World Congress zur Vorstellung des neuen “Mercury” Smartphones. Die Kanadier eröffnen den Reigen der anstehenden Live Events bereits am heutigen Samstag, den 25. Februar 2017 um 19 Uhr.

LG Live Stream

LG wird beim Mobile World Congress das neue Flaggschiff-Smartphone G6 vorstellen und dementsprechend einen Live Stream für die nicht vor Ort anwesenden Interessenten ausstrahlen. Am Sonntag, den 26. Februar 2017 um Punkt 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll es losgehen.

Huawei Live Stream

Mit dem Huawei P10 und dem Huawei P10 Plus werden die ambitionierten Chinesen beim MWC 2017 ihre beiden neuen Flaggschiff-Smartphones für das laufende Jahr enthüllen. Außerdem wird Huawei einen Nachfolger der vergleichsweise erfolgreichen Smartwatch vorstellen, der dann auf Android Wear 2.0 läuft. Selbstverständlich gibt es auch hier einen Livestream, der am Sonntag, den 26. Februar um 14 Uhr beginnt.

Nokia Live Stream

Nokia wird den Mobile World Congress zur Vorstellung seiner neuen Smartphones nutzen, die nun von der finnischen HMD Global gebaut werden. Neben dem “P1” rechnen wir eventuell auch mit einem Nokia 6, Nokia 5 und Nokia 3. Genaueres erfahrem wir im Nokia Live Stream, der am Sonntag, den 26. Februar um 16:30 Uhr beginnt.

Motorola Live Stream

Diesen Sendeplatz muss sich Nokia mit Motorola teilen. Die Lenovo-Tochter Moto wird ebenfalls am Sonntag, den 26. Februar ab 16:30 Uhr ihr neues Line Up vorstellen, zu dem die beiden Smartphones Moto G5 und Moto G5 Plus gehören werden.

Samsung Live Stream

Samsung wird am Sonntag, den 26. Februar um 19:00 Uhr deutscher Zeit ein Event auf dem MWC 2017 abhalten. Das Galaxy S8 wird dort noch nicht zu sehen sein oder allenfalls angeteasert werden, aber wir rechnen während der Übertragung u.a. mit der Vorstellung des neuen Tablet-Flaggschiff Galaxy Tab S3. Auch ein neues Galaxy Book könnten wir zu sehen bekommen.

Sony Live Stream

Sony ist “late to the party” und macht am Rosenmontag den frühen Vogel. Die Japaner werden die neuen Modelle ihrer Xperia-Serie am 27. Februar ab 08:30 Uhr morgens vorstellen.