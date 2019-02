Loop: Die Zukunft des Einkaufens heißt Recycling

In nicht allzu ferner Zukunft, um genau zu sein, ab diesem Frühjahr, kann man in Paris und New York Eis oder Shampoo in Mehrwegbehältern kaufen. Bald schon kann man ein Haagen-Dazs aus einem elegante Edelstahlbecher essen, denn man dann nicht in den Mülleimer sondern in einen gesonderten Wiederverwendungsbehälter wirft. Anschließend wird dieser in eine Reinigungs- und Sterilisationsanlage gebracht und für den nächsten Kunden neu aufbereitet.