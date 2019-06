Lua, der smarte Blumentopf für den grünen Daumen

Wer keinen grünen Daumen hat, für den ist der Lua Smart Planter ein Muss! Dieses fröhliche und lustige Pflanzgefäß verwandelt eine Pflanze in ein Haustier, eine Art Tamagotchi, sodass man genau weiß, was sie gerade braucht. Lua ist das nächste Gerät nach Ulo, einer kleinen Überwachungskamera in Form einer Eule. Über ein kleines Gesicht an der Front des Lua-Blumentopfes, kann man ablesen, ob die Pflanze gerade Wasser, Schatten, Sonne oder Hitze braucht.

Mit Sensoren im Inneren des Topfes, die die Temperatur, Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit überwachen, löst der intelligente Pflanzer 15 verschiedene animierte Emoticons aus, die quasi das Gefühlsleben der Pflanze wiederspiegeln. Um loszulegen, muss man nur die dazugehörige App herunterladen und den Lua Topf per QR-Code scannen. Man kann dann die Pflanze auswählen, die in dem Blumentopf hausen soll, sodass Lua weiß, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, um die Blume am Leben zu halten.

Im Inneren des Pflanzgefäßes befindet sich ein Lichtsensor, der dabei hilft, die perfekte Sonneneinstrahlung für die Pflanze zu ermitteln. Die verschiedenen Gesichtsausdrücke werden auf dem 2,4-Zoll-LCD-IPS-Bildschirm dargestellt. Zusätzlich gibt es einen Bewegungssensor, sodass die Augen einem im Vorbeigehen sogar folgen. Die Temperatur- und Bodenfeuchtesensoren helfen außerdem, die Bedingungen genau richtig einzuhalten, sodass die kleine Pflanze gut gedeihen kann.

Per App kann man auch über Entfernungen sehen, wie es der Pflanze geht und wer seine grünen Freunde im Urlaub an die Nachbarn abgegeben hat, der muss sich keine Sorgen mehr um das Wohlergehen machen. Mit Lua ist das Gärtnern quasi Idiotensicher! Zur Zeit bekommt man Lua auf der Crowdfunding-Plattform Indiegogo und hier kann man den Topf in zwei Farboptionen vorbestellen: Aubergine oder Sonnenblume. Eine dritte und möglicherweise vierte Option ist derzeit noch in Arbeit. Zusätzlich zum Topf bekommt man auch einen passenden Untersetzer, die das überschüssige Wasser sammelt. Wer schnell zuschlägt, kann das Smart Home Produkt noch für knapp 50 Euro als Early Bird ergattern.

via: indiegogo