Lumapod: Leichtes Reisestativ für das schnelle perfekte Foto

Hobbyfotografen werden es sicherlich kennen: Die Suche nach dem perfekten Stativ, dass nicht nur im heimischen Garten für imposante Naturfotos taugt, sondern auch auf Reisen eine gute Figur macht. Leicht, kompakt und schnell aufzubauen soll es sein. Diesen Gedanken hatten Martin Grabner und Eva Ertl auch. Und was macht man, wenn man kein passendes Produkt findet? Richtig, man entwickelt einfach selber eins.

Aus dieser fixen Idee ist Lumapod entstanden. Nach zweijähriger Entwicklungszeit ist der Prototyp dieses schönen Reisestativs nun fertig und kann in Serie gehen. Der Lumapod Tripod sieht auf den ersten Blick ungewöhnlich aus. Fast flaschenartig, wirkt es im eingepackten Zustand. „Klein, aber oho“, so könnte man das Gerät beschreiben. Ist der Lumapod erstmal ausgefahren, entfaltet es seinen vollen Funktionsumfang.

Klassische Stative besitzen Teleskopbeine, die sich durch Verriegelungen einzeln und auf unterschiedliche Höhen ausfahren lassen. Das ist meist etwas nervig, da man jedes Scharnier öffnen, das Bein herausziehen und wieder schließen muss. All das entfällt beim Lumapod, denn stattdessen wird ein zentrales Teleskoprohr mit Seilen abgespannt und so die nötige Stabilität hergestellt.

Lumapod wurde so designt, dass er nicht nur für die Ansprüche von Hobbyfotografen reicht, sondern auch Profis auf ihrem Gebiet beglücken kann. Egal ob mit digitaler Spiegelreflex-, System- oder mit der Smartphone-Kamera. Für die verschiedenen Einsatzbereiche wurden zwei Modelle in unterschiedlichen Größen entwickelt. Man sieht, dass sie sich vor allem durch die Größe unterscheiden und somit vermutlich nur verschiedene Gewichte aushalten.