Lust auf drei Monate Italien? Airbnb lädt euch ein

La Dolce Vita — Ja, das Leben in Italien kann mitunter ein sehr angenehmes sein. Egal, ob ich beruflich dort war, Urlaub gemacht habe oder meine Schalker unterstützt habe: Ich liebe das Land und natürlich auch seine Menschen dort. Wenn mir also jemand erzählt, dass er dort gerne mal ein bisschen mehr Zeit verbringen möchte, kann ich ihn sehr gut verstehen.

Wollt ihr sogar mehr Zeit in Italien verbringen, so etwa drei Monate vielleicht? Ja, ich weiß: Auch Italien ist nicht billig und drei Monate Urlaub können sich nun mal die meisten von uns nicht erlauben. Erfreulicherweise gibt es die Chance, dass Airbnb euch die Möglichkeit bietet, ein dreimonatiges Sabbatical in Süditalien einzulegen und die Kosten für euch zu übernehmen. Schaut euch mal folgendes Video an:

Worum geht es genau? Grottole ist ein kleines 300-Seelen-Dorf in der Provinz Matera in Süditalien. Das idyllische Dorf hat aber ein großes Problem: Ihm laufen die Einwohner davon. Aktuell stehen dort um die 600 Buden leer und das bedeutet, dass das Dorf Gefahr läuft, von der Landkarte zu verschwinden, wenn man diesen Trend nicht stoppt.

Damit der Ort nicht zur Geisterstadt mutiert, hat sich die NGO “Wonder Grottole” die Unterstützung von Airbnb sichern können. Der Online-Vermittler von Privatunterkünften will mithelfen, dass die Werbetrommel für Grottole gerührt wird. Aus diesem Zweck werden vier Personen gesucht, die sich vorstellen können, für ein Vierteljahr in diesen Ort zu ziehen.

Ihr würdet dort eure authentisch süditalienische Unterkunft beziehen, wärt als Host Ansprechpartner für eventuelle Touristen und würdet natürlich Land und Leute kennen lernen. Ihr würdet beispielsweise in die Honig-Ernte eingeweiht, ebenso würdet ihr lernen, wie man Pasta macht oder Olivenöl produziert. Nicht zuletzt hättet ihr natürlich die Chance, von den gastfreundlichen Einheimischen die italienische Sprache zu erlernen.

Falls ihr jetzt Blut geleckt haben solltet: Bis zum 17. Februar 2019 könnt ihr euch noch bewerben und zwar auf dieser Seite. Dort findet ihr unten ein Formular, in welches ihr neben euren Daten auch noch mit einem eigenen Text erklären könnt, was eure Geschichte ist und was euch prädestiniert, zu den vier ausgewählten Personen zu gehören. Übrigens wird dort auch gefragt, ob ihr lieber allein oder als Paar teilnehmen möchtet.

Ich muss mir mal in Ruhe überlegen, ob die Aktion nicht sogar was für mich wäre. Solltet ihr euch jetzt schon sicher sein und das Formular definitiv ausfüllen, drücke ich euch jetzt schon mal die Daumen, dass ihr zu den Glücklichen gehört, die drei Monate lang auf Kosten von Airbnb Bürger von Grottole sein werden.

via Matador