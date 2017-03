Das MacBook Pro 2016 zeigt das Apple Dilemma unter Tim Cook

Langsam aber sicher fahre ich die Begeisterung ob der neuen Touch Bar beim Apple MacBook Pro 2016 gen Null runter. Mehr noch… ich fuehle mich ein wenig verarscht! Hab ich gestern noch in meinem Mini-Rant zum Mac Event wirklich Milde walten lassen, so geht mir inzwischen ehrlich gesagt die Hutschnur hoch. Sorry Apple, aber du versuchst mit dem Eyecatcher Touch Bar, ein Marketingtuch des Schweigens ueber die technischen Schwaechen und Limitierungen des MacBook Pros zu legen. Shame on you!

Kein aktueller Intel Core i SoC

Koennt ihr euch noch an die Zeiten erinnern, als Apple immer die neuesten Intel Core i SoCs verbaute? Und damit meine ich nicht in Form einer „ja wir haben die auch“-Aktion, um mit den Wettbewerbern mithalten zu koennen… Apple hat die jeweils neue Generation immer als erster Hersteller bekommen! Und jetzt wollt ihr mich also mit der 6. Generation abspeisen, als dem Sky-Lake, wenn ich bei Herstellern wie Dell bereits die 7. bekomme? Was issen da los bei euch in Cupertino? Ich bezahle doch eure Kisten nicht aus der Portokasse.

Fast 1700 Euro muss ich mindestens fuer die neuen Kisten anlegen und dann habt ihr wirklich die Traute, mir nicht die aktuellsten Technologien da reinzupacken? Ehrlich, nun bin ich wirklich angesickt!

Apple hat den Akku geschrumpft

Aber Apple im Jahre 2016 waere nicht komplett, wenn man aus Kostengruenden die Hardware nicht noch weiter beschnitten haette. Richtig, die Akkukapazitaeten wurden ordentlich reduziert. Packte man bei der letzten Generation der MacBook Pros noch 74,9Wh Akkus in die Gehaeuse, so bekommen die teuren Touch Bar Books nur noch 49,2 und das Einstiegsmodell 54,5Wh verpasst. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Das kleinere, fast 2000 Euro teure Touch Bar Model hat einen um ueber 30% kleineren Akku als die Modelle, von denen man ja eigentlich upgraden soll. Wer macht denn bitte so etwas?

Stoppt Cook!

Tim Cook ist Apples Steve Ballmer. Ein Ideen-Exterminator und Verwalter

Ehrlich Apple, mir geht es langsam aber sicher tierisch auf die Eier, was dein aktueller CEO baut. Die neuen MacBook Pros zeigen auf erschreckende Art und Weise, wie du dich unter dem Buchhalter Tim Cook gewandelt hast. Diesem Chef, der auf der Buehne so viel Charm und Elan ausstrahlt, wie ein „Schluck Wasser inner Kurve“ und dieses Unternehmen Innovationstechnisch ausbluten laesst. Cook optimiert Prozesse, das kann er ja und vor allen Dingen schrieb er ueber Jahre absolute Rekord-Quartalszahlen… Aber Cook beraubt Apple seiner Seele und die kann man nicht mit eurem Cashberg aufrechnen und versuchen zu rechtfertigen.

Was ist denn mit den Mac Minis? Wann kommt endlich ein neuer Mac Pro? Wie kuemmert ihr euch um die User, die euch zum Teil seit Dekaden die Treue halten? Egal! Profit, Profit, Profit und daran denken den Kunden zu melken.

GIF

Microsofts Cook hiess Steve Ballmer

Wisst ihr was? Microsoft hatte auch mal so einen an der Konzernspitze: Steve Ballmer. Die Redmonder schrieben ein Rekordquartal nach dem anderen und alle waren gluecklich. Aber er war kein Bill Gates. Kein Innovator und verpennte deshalb komplett die mobile Revolution, liess sich bei der Websuche von Google ueberrollen und in der Cloud von Amazon.

Lesenswert: Why Tim Cook is Steve Ballmer and Why He Still Has His Job at Apple

Tim Cook ist Apples Steve Ballmer. Ein Ideen-Exterminator und Verwalter. Einer der nur auf die Bilanzen schaut und sich ueber kurz oder lang dann mit Leuten umgibt, die das ebenso machen. Ok, sie haben immer noch Jony Ive, aber auch der benoetigte einen Steve Jobs, um richtig performen zu koennen.

Wer aehnlich viel Herzblut fuer Apple uebrig hat, der konnte diese Entwicklung in den letzten Jahren wunderbar beobachten. Mit den neuen MacBook Pros wird es nun aber offensichtlich. Cook laesst eine vermeintliche Innovation verbauen, die Touch Bar, und will euch damit taeuschen und alten Wein verticken! Das ist Apple im Jahre 2016. Das ist die Firma, die Tim Cook daraus gemacht hat. Und es gefaellt mir so gar nicht!

Klar, ich kann meiner Hassliebe Steve Jobs auf ewig nachheulen, dadurch kommt er nicht zurueck… aber mehr und mehr wird mir klar, wie wichtig er fuer die Firma war und vor allen Dingen, wie er es immer wieder schaffte, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Eine Gabe, die Cook ebenfalls fehlt!