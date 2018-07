MacBook-Tastatur: Einzelne Tasten lassen sich nicht austauschen

In der letzten Woche hat Apple ein kostenloses Austauschprogramm für ihre MacBook-Reihe gestartet. Bis das Unternehmen zu so einer Maßnahme greift, muss schon einiges passieren. In den vergangenen Monaten haben sich Kunden wohl immer wieder über die Tastatur ihres MacBooks und ihres MacBook Pros beschwert. Laut Angaben von Apple gibt es Probleme, da Tasten oft „uneinheitlich reagieren“.

Das bedeutet, dass eine oder mehrere Tasten einen zu hohen Druckwiderstand haben können, dass sie hängen bleiben, überhaupt nicht erkannt oder Zeichen doppelt geschrieben werden. Es wurden aber nicht alle MacBooks von diesem unschönen Problem heimgesucht. Laut Hersteller ist nur ein geringer Prozentsatz betroffen, sodass man sich nun für das kostenlose Austauschprogramm entschieden hat.

Doch, so einfach wie man sich das zunächst vorgestellt hat, wird es nicht. Apples MacBooks arbeiten nämlich mit den sogenannten Butterfly-Tastaturen. Diese haben einen sehr geringen Tastenhub, wodurch die Tasten nicht kippeln. Man hat sich für diesen Butterfly-Mechanismus entschieden, um die Laptops besonders dünn bauen zu können.

Und genau hier liegt das Problem. Apple hat sich so stark darauf konzentriert, die Tastatur einer dünnen Bauweise anzupassen, dass man die Austauschbarkeit glatt vergessen hat. Einzelne Tasten lassen sich oft nicht wechseln. Das bestätigt auch iFixit, die bekannt für ihre Geräte-Teardowns sind, in denen die Reparierbarkeit von Geräten getestet wird.

Wer jetzt schon den Kopf schüttelt, wird ihn gleich noch gegen die Tischplatte schlagen wollen. Die Tastatur bei vielen MacBook-Modellen ist als Einheit zusammen mit dem Trackpad und den Lautsprechern verbaut worden. Wer also Probleme mit der Tastatur hat und diese austauschen lassen will, muss auch die anderen beiden Komponenten ersetzen lassen.

Der Umstand ist so absurd, dass ich nicht weiß, ob ich lachen oder weinen soll. Betroffene Kunden, die Probleme mit ihrer MacBook Tastatur haben, sollten sich an Apple oder einen autorisierten Apple-Service-Provider wenden. Immerhin verspricht das Unternehmen, dass der ganze Spaß keinen Cent kosten soll und Nutzer, die ihre Tastatur bereits repariert haben, sollen das Geld von Apple zurückbekommen.

via: Golem