Machine Learning Fail: Amazon verwirft sexistisches KI-Programm

Machine Learning ist eine der Kernelemente im Bereich der künstlichen Intelligenz. Das Konzept besteht darin, automatisierten Systemen beizubringen, neue Wege für verschiedene Technologien zu ergründen. Dafür werden ihnen eine Vielzahl von Daten über ein Thema bereitgestellt, wodurch das System weiter lernt.

Eine der größten Befürchtungen von KI-Forschern ist, dass Fehler in diesen Daten durch das maschinelle Lernen verstärkt werden. Dadurch wird das System komplett falsch trainiert und Amazon scheint dafür gerade ein hervorragendes Beispiel geliefert zu haben. Laut einem neuen Bericht hat Amazon jahrelang an einem System zur Automatisierung des Rekrutierungsprozesses gearbeitet.

Die Idee war, dass dieses KI-gesteuerte System in der Lage sein sollte, eine Vielzahl von Lebensläufen durchzusehen und die besten Kandidaten auszuwählen. Um dieses Verhalten anzutrainieren, fütterte Amazon das System mit Lebensläufen von Amazon-Bewerbern aus den letzten zehn Jahren.

“Sie wollten, dass das Programm sprichwörtlich eine Maschine ist, bei der ich dir 100 Bewerbungen gebe, sie die fünf Besten ausspuckt und wir diese dann einstellen.” Amazon-Entwickler

Die Tech-Industrie ist bekanntermaßen von Männern dominiert, und dementsprechend kamen die meisten dieser Lebensläufe auch von männlichen Bewerbern. Was dann passiert ist, kann man eigentlich an einer Hand abzählen. Das Systeme wurde darauf trainiert, Männer gegenüber Frauen zu bevorzugen, da es nicht genügend Informationen über weibliche Bewerber zugeführt bekam.

Das Rekrutierungssystem hat also gelernt, Lebensläufe mit dem Wort “woman” herabzusetzen und ihnen niedrigere Werte zuzuweisen. Interessant ist auch, dass die Worte “ausgeführt” und “ergriffen” offenbar häufiger in den Lebensläufen männlicher Ingenieure verwendet werden. Dokumente mit diesen Worten bekamen von dem System eine höhere Bewertung zugewiesen.

Das Team versuchte, das Programm noch aufzuhalten und geschlechtliche Faktoren nicht zu berücksichtigen. Daraufhin änderten die Entwickler das Verhalten so, dass zumindest das Wort Frau als neutral angesehen wurde. Doch da war das Kind schon in den Brunnen gefallen und stellte somit keine ausreichende Lösung dar. Also stampfte Amazon das Projekt Anfang 2017 ein. Das Projekt war bis vor Kurzem nur intern bekannt und wurde nun durch den Bericht öffentlich gemacht. Das System wurde auch nie genutzt, um neue Bewerber für Amazon einzustellen, erzählte das Unternehmen.

Bei Amazon sind etwa 40 Prozent aller Mitarbeiter weltweit Frauen. Ein so vorurteilbehaftetes System wäre also nicht entstanden, hätten die Entwickler die Daten der Lebensläufe breiter gestreut.

via: fortune