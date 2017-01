Ohne wie ein alter, nostalgischer Sack klingen zu wollen, aber mindestens in Sachen Software scheint es mit der Qualitätskontrolle in Cupertino seit einigen Jahren nicht mehr so gut bestellt zu sein und es ist wohl auch keine Besserung in Sicht. Aktuelles Beispiel ist PDFKit, welches laut einigen Entwicklern inzwischen zu einer Ansammlung von Fehlern geworden ist, die im schlimmsten Fall auch zu Datenverlusten führen können.

PDFKit

Die PDF-Engine in macOS war einmal ganz vorne mit dabei, für die meisten Anwendungsfälle braucht(e) man als Nutzer von Apples System keinen Adobe Reader mehr, das systemeigene Vorschau.app reicht fast immer aus, erlaubt auch die Bearbeitung von PDF-Dokumenten. Auch viele Programme von anderen Entwicklern nutzen eifrig die vom System bereit gestellten PDF-Funktionen.

Aktuell möchte Apple offenbar PDFKit auf eine einheitliche Grundlage für macOS und iOS stellen, was durchaus ein sinnvoller Ansatz ist. Jedoch hat man es dabei wohl so eilig, dass die aktuell in macOS Sierra genutzte Version von PDFKit laut Christoph Grunenberg (Entwickler von DEVONthink) als „work in progress“ zu bezeichnen ist. Eben „Bananensoftware“ – reift beim Kunden. Einen solchen Ansatz kann man sicherlich in bestimmten Bereichen wählen, zum Beispiel wenn es sich um komplett neue Funktionen für das System handelt und die Nutzer entsprechend darüber informiert sind. Aber hier handelt es sich um einen wichtigen Systembestandteil.

Man kann nur vermuten, was man sich bei Apple gedacht hat, denn das Unternehmen mit dem angebissenen Apfel zeigt sich hier wie gewohnt wortkarg. Ob nun also im Zuge der Renovierung von PDFKit einzelne Funktionen einfach mal raus genommen wurden, weil nicht daran gedacht wurde, dass diese für die Kompatibilität von bestehender Software wichtig wären oder ob es Absicht war, nach dem Motto „1. die Funktion braucht keiner mehr und 2. falls doch, dann siehe 1.“, problematisch ist die Sache sowohl für die Entwickler als auch die Nutzer.

Man darf aber durchaus von einer gehörigen Portion Chaos und Konfusion im zuständigen Entwickler-Team bei Apple ausgehen, anders ist es nicht zu erklären, dass Fehler erst beseitigt werden, dann wieder auftauchen und im Zusammenhang mit beseitigten Fehlern direkt neue Fehler auftauchen.

Vorschau.app

Interessant an einigen dieser Fehler ist die Tatsache, dass das für das Programm Vorschau zuständige Entwickler-Team offensichtlich Workarounds für diese Bugs eingebaut hat, die im PDFKit stecken. Entsprechende Workarounds und auch eigene Implementierungen von Funktionen, die es einfach nicht mehr gibt, müssen auch Entwickler von anderen Apps einbauen. Dies ist teilweise schon geschehen, es ist aber tatsächlich nicht nur für die Entwickler ermüdend. Besonders ärgerlich ist ein Bug, der aus gescannten Dokumenten den Layer mit dem per OCR erkannten Text entfernt.

Scanner und OCR

Es ist eine ungemein praktische Funktion, die in der Software für viele Scanner steckt: Ein gescanntes Dokument wird durch die Texterkennung geschickt und das PDF dann in verschiedenen Ebenen aufgebaut. Man hat dadurch einmal das gescannte Dokument als Grafik und als weitere Ebene den darin erkannten Text eben als Text-Layer. Das Beste aus beiden Lösungen: Diese Dokumente können dann nach Text durchsucht werden, sehen aber immer genau so aus, wie das gescannte Original. Einer der ersten entdeckten Fehler führte nun dazu, dass bei der Bearbeitung solcher PDF-Dokumente in Vorschau.app die Text-Ebene verloren ging. Entdeckt wurde das im Zusammenhang mit von Fujitsus ScanSnap erstellten Dokumenten, inzwischen wurde das aber auch mit weiterer Scanner-Softare, die auf der ABBYY FineReader Engine basiert, reproduziert.

Anmerkungen

Anmerkungen in PDF-Dokumenten sind eine prima Sache, damit kann man wunderbar einen Papier-Workflow aus Dokumenten und Post-It-Notizzetteln durch PDF-Dokumente ersetzen – wenn es klappt. Die Entwickler von Bookends mussten die Anmerkungen in ihrem Programm erst einmal abschalten, bis sie einen Workaround hatten – Bookends stürzte nach dem Update auf macOS 10.12.2 einfach ab, wenn es ein PDF-Dokument mit Anmerkungen auch nur anzeigen sollte. Apple zeigte sich bei der Suche nach den Fehlerursachen alles andere als hilfreich:

I’ve filed a number of radars with Apple, two of which were closed as duplicates. In another case, I was asked to provide our app, but after doing so there has been only silence. I’ve never seen such a sorry case of sloppy code and indifference from Apple. Jon Ashwell, Entwickler Bookends

Sicherheit

In Sachen Datensicherheit sollte man sich also nicht mehr auf die PDF-Bearbeitung von Programmen verlassen, die (nur) auf PDFKit beruhen. Andererseits ist die Auswahl solcher Apps unter macOS relativ klein, schließlich gehörte PDFKit lange mit zu den besten PDF-Engines. Zum einen hat man hier natürlich die Adobe-Produkte, die aber auch einen entsprechenden Preis haben. Sind diese keine Option, dann sollte man vor dem Bearbeiten eines PDF-Dokuments immer eine Kopie anfertigen und nach der Bearbeitung vergleichen, ob Informationen aus dem Dokument verloren gegangen sind. Das ist nicht unbedingt eine Erleichterung für einen eingespielten Arbeitsablauf, aber bis Apple wieder eine voll funktionsfähige Version von PDFKit ausliefert, sollte man lieber eine Kopie zu viel anlegen, als zu wenig.

Automatische Backups, zum Beispiel über TimeMachine, helfen hier nicht unbedingt weiter, schließlich werden diese nur in bestimmten Intervallen durchgeführt, ein frisch gescanntes Dokument ist also mit gewisser Wahrscheinlichkeit noch gar nicht im Backup, wenn man es direkt bearbeitet.

Kleiner Rant zum Schluß

In Sachen Software gibt es bei Apple in den letzten Jahren immer häufiger Grund zu fluchen, das betrifft eben nicht nur jetzt PDFKit, sondern zum Beispiel auch das Teilen von Druckern im Netzwerk. Hier gibt es einen besonders nervigen Bug, der es in manchen Fällen von einem Tag auf den anderen unmöglich macht, auf einen von einem anderen Mac freigegebenen Drucker zu drucken. Erst das Entfernen des Druckers und Neuanlegen direkt über das cups-Webinterface statt über die Systemeinstellungen, erlaubt dann wieder das Drucken. Oder hat mal jemand von euch in letzter Zeit ein Sierra-Upgrade auf einem Mac-Server gemacht? So bequem die macOS Servererweiterung in der Konfiguration ist – wenn sie erstmal läuft – so viel „Spaß“ hat man hier regelmäßig bei Updates.

Meine Papierpost scanne ich übrigens schon seit längeren mit Parallels und Windows 10 in einer virtuellen Maschine auf meinem Mac. Egal, ob es hier nun an Apple oder an Canon oder an beiden liegt, dass die Mac-Software für den Scanner regelmäßig nicht mehr tut, was sie soll, unter Windows 10 tut sie es ohne Mucken und Murren.

Früher™ war der Unterschied zwischen Windows und Mac recht simpel: Man konnte einfach mit einem Mac arbeiten, während man bei Windows immer einen großen Teil der Zeit am Rechner damit verbracht an dem Rechner selbst zu arbeiten. Auf der einen Seite hat aber Microsoft hier in den letzten Jahren und gerade mit Windows 10 sehr weit aufgeholt und auf der anderen Seite wird man den Eindruck nicht los, dass man bei Apple den Bereich Softwarequalität weg rationalisiert hat.

Hilfe, ich werde zum Windows-Fan!

Und man traut sich gar nicht daran zu denken, wie viele, bislang noch unentdeckte Fehler in macOS stecken könnten, die nicht nur ein paar PDF-Dokumente, sondern möglicherweise das System als Ganzes gefährden. Wenn die bei allen Systemteilen so unfertigen Code ausliefern wie bei PDFKit, dann dürften das ein paar sein…

