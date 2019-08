MagentaGaming: Auch die Telekom mit eigenem Spiele-Streaming

Alles, was sich für Gaming interessiert, blickt derzeit nach Köln — klar, es steht wieder einmal die Gamescom an. Mehr denn je werden wir in diesem Jahr dort über Spiele-Streaming sprechen. Das hängt natürlich damit zusammen, dass neue Plattformen wie Apple Arcade und vor allem Google Stadia auf uns zurollen.

Dass allerdings die Telekom sich hier ebenfalls in die Schlacht wirft und mit MagentaGaming eine ganz eigene Streaming-Plattform für Spiele etabliert, hatten wohl die wenigsten auf dem Schirm. Aber genau so wird es kommen und es dauert nicht einmal mehr lang: Am 24. August um neun Uhr startet bereits die Beta-Phase, für die ihr euch hier registrieren könnt, zumindest wenn ihr Telekom-Kunden seid, über 18 Jahre alt und über eine Bandbreite von mindestens 50 Mbit/s verfügt (empfohlen wird das Doppelte). Ihr benötigt nach Angaben der Telekom dafür lediglich die passende Software, müsst euch anmelden und dann kann es kostenlos losgehen.

Zu Beginn sollen über 100 Spiele zur Verfügung stehen, darunter laut Telekom auch topaktuelle und hochklassige Titel. Das Prinzip ähnelt dabei dem des Konkurrenten Google. Wie bei Stadia geht es auch bei MagentaGaming darum, dass ihr dank Streaming unabhängig von der Plattform nahezu überall zocken könnt, ohne dass ihr über eine bestimmte Rechenleistung bei eurer Hardware verfügen müsst.

Spielen könnt ihr in der geschlossenen Beta auf allen Geräten mit Windows 7/8/10, macOS 10.3 oder höher und auf Geräten mit Android. Xbox und iOS-Devices werden später dazukommen, hier nannte die Telekom aber noch keinen Zeitplan. Der fehlt ebenfalls noch für den finalen Start der Plattform. Zunächst einmal startet die geschlossene Beta und die Erkenntnisse daraus will man dann in die Weiterentwicklung einfließen lassen.

Controller könnt ihr über Bluetooth, WLAN oder USB verbinden, die Steuerung ist aber auch mit Maus, Tastatur und Screen-Overlay möglich. Weitere Hardware wird ausdrücklich nicht benötigt. In der Beta-Phase müssen euch bei den Spielen FullHD mit 60 FPS in Stereo ausreichen, später dann beim eigentlichen Launch sollen dann auch 4K-Auflösung und 5.1 Surround Sound möglich sein. Ebenfalls soll zu einem späteren Zeitpunkt MagentaGaming auch in Magenta TV integriert werden.

Wer MagentaGaming mal im Einsatz sehen möchte, wird bei der Gamescom fündig. Ab dem 24. August zeigt die Telekom sein neues Spiele-Streaming in Halle 11.3. Was der Spaß kosten wird, ist noch nicht bekannt, ebenso wie der finale Launchtermin, der jedoch definitiv ins Jahr 2020 fällt. Wir sind gespannt und warten mal ab, was die Telekom da auf die Beine stellt und wie man sich gegen das Google-Portal behaupten kann.

Quelle: Telekom via WinFuture.de