Konkurrenz treibt bekanntlich den Fortschritt eines Projekts an. Und wie bei so vielen anderen Produkten, steht Microsoft mit seiner Mixed Reality Technologie in Form der HoloLens nicht alleine auf dem Feld. Sicherlich haben die Redmonder momentan noch die Rüsselspitze weiter vorn, als andere Unternehmen. Eins von ihnen hat mit diversen Versprechen und krassen Demo-Videos den Mund ziemlich voll genommen, bis jetzt aber wenig gezeigt. Das ändert sich jetzt, denn das Magazin Business Insider soll jetzt ein Foto bekommen haben, auf dem angeblich der Prototyp „PEQo“ von Magic Leap gezeigt wird.

Die Quelle möchte das Magazin nicht preisgeben, doch laut dieser wurde das Foto bereits im Januar gemacht und seitdem soll es auch schon Verbesserungen gegeben haben. Zugegeben, der Prototyp sieht noch etwas dürftig aus, aber es ist nun mal was es ist. Der PEQo sieht nahezu gigantisch aus und verglichen mit der HoloLens ziemlich unhandlich. Der Mann auf dem Bild trägt auf dem Rücken in einer Art Rucksack die Recheneinheit. Zusätzlich dazu hält er in seiner linken Hand noch ein dickes Akku-Pack. Ein Kabel vom Rucksack zum Kopf deutet auf die Mixed Reality Brille hin. Auffällig ist, dass wir davon reichlich wenig zusehen bekommen.

Das Foto hätten sie mal lieber geheim halten sollen, denn irgendwie kommen auf einmal Zweifel auf, wie weit Magic Leap noch von seinen hochgesteckten Zielen entfernt ist. Zumindest zu diesem Zeitpunkt wirkt der Prototyp noch sehr unglücklich und die bei Microsoft kugeln sich jetzt wahrscheinlich schon vor Lachen, wenn sie dieses Foto zu Gesicht bekommen.

Vielleicht wird den Redmondern das Lachen aber auch ziemlich schnell vergehen, immerhin ist die HoloLens auch noch kein perfektes Gerät und hat in etwa die gleiche Reise hinter sich. Es fängt eben alles mit einem Prototyp an, der zwar komisch aussehen, aber es doch weit bringen kann. Damals Anfang 2015 war die HoloLens ebenfalls per Kabel mit einem Rechner verbunden und davor sah sie eher aus wie Gerät vom Optiker.

Warten wir weiter ab, was da noch von Magic Leap kommt. Immerhin stecken in dem Unternehmen fast fünf Milliarden Dollar, also können die durchaus was zustande kriegen. Ob es dann wirklich so bahnbrechend und eindrucksvoll aussieht, wie im Video aus dem letzten Frühling, bleibt abzuwarten.

Quelle: businessinsider