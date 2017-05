Ich bin ein großer Harry Potter Fan. Vor ein paar Jahren wohl der größte überhaupt. An meine Zimmerwände hatte ich Zaubersprüche und Charaktere aus der berühmten Geschichte gemalt. Wer Harry Potter auch so sehr mag, der wird bei dieser Nachricht wahrscheinlich vor Freude eine Runde mit dem Feuerblitz drehen wollen.

Das künftige Augmented Reality-Spiel Maguss will die Zaubererwelt mit unserer verschmelzen. Auch wenn es nicht wirklich um Harry Potter geht, könnte die App die Träume der vielen Zauberlehrlinge da draußen Wirklichkeit werden lassen.

Die Entwickler wollen Maguss über Indiegogo finanzieren und hoffen, dass eine Menge Fans vielleicht ein oder zwei Galleonen dazugeben. Spätestens seit dem Erfolg von Pokémon Go ist AR im Mainstream angekommen und nun wirklich jedem ein Begriff. Maguss soll aber kein billiger Abklatsch von Pokémon Go sein, denn tatsächlich wird daran schon über zwei Jahren gearbeitet. Vor einem Jahr wurde bereits eine Kickstarter-Kampagne auf die Beine gestellt, die damals aber leider scheiterte.