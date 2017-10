Mahlzeit! In den USA kann über Facebook Essen bestellt werden

Sollte ich die vielen Vorteile aufzählen, die mir das Internet beschert hat, würde in dieser Aufzählung ganz sicher auch das Bestellen von Essen erwähnt werden. Jahrelang habe ich mit Bringdiensten am Telefon kämpfen müssen, bevor das Bestellen per Web üblich wurde. Vermutlich gab es damals geheime Absprachen zwischen allen Liefer-Services der Welt, immer nur die Angestellten am Telefon Bestellungen annehmen zu lassen, die unsere Sprache am wenigsten beherrschen. So war beim Eintreffen der Bestellung immer die Überraschung darüber, was wohl statt des gewünschten Essens tatsächlich gebracht wurde, ein elementares Element eines jeden Auftrags.

Wie gesagt: Die Zeiten sind zum Glück vorbei. Diensten wie Pizza.de, Lieferando, Lieferheld oder Foodora verdanken wir es, dass nicht nur die Chance auf die richtige Lieferung seitdem deutlich größer geworden ist, sondern wir auch deutlich mehr Auswahl haben, als das früher der Fall war. Dieses Lobeslied auf Bringdienste singe ich euch deswegen, weil sich Facebook auch in dieser Sparte sein Teil vom Kuchen sichern möchte.

In den USA können die Nutzer des Social Networks nämlich nun auch via Facebook ihr Essen bestellen und das sowohl via Web-Version als auch mobil über Android und iOS. Facebook hatte dieses Feature bereits seit letztem Jahr im kleinen Kreis getestet, jetzt meldete der blaue Riese, dass die Funktion für alle US-Nutzer verfügbar gemacht wird.

Facebook setzt dabei nicht auf ein komplett eigenes Angebot, sondern hat während der Testphase die Zahl an Liefer-Partnern kontinuierlich erhöht. Wer also in den Vereinigten Staaten bestellen möchte, kann das sowohl bei Services wie delivery.com tun, als auch bei diversen Partner-Ketten wie Five Guys direkt ordern. In der Pressemeldung heißt es:

Der Bestellvorgang selbst ist dabei denkbar einfach: Ihr könnt euch einfach über die Explore-Funktion Restaurants in der Nähe anzeigen lassen, entscheidet euch für die gewünschte Alternative und habt dort zudem die Wahl, ob ihr euch das Essen liefern lassen wollt, oder ob ihr es irgendwo abholen möchtet.

Wer dabei schon einen Account beispielsweise bei delivery.com besitzt, kann die gleichen Login-Daten auch bei Facebook nutzen. Alternativ kann auch denkbar schnell ein Account eingerichtet werden und zwar, ohne dass ihr die Facebook-App verlassen müsst. Ihr könnt filtern nach dem gewünschten Essen oder auch nach Preis, bekommt neben euren Favoriten dabei auch immer wieder neue Empfehlungen serviert.

Food Ordering Posted by Facebook on Donnerstag, 12. Oktober 2017

Alternativ können Nutzer in den USA aber auch einfach die Facebook-Suche bemühen, um ein Restaurant herauszupicken. Sollte der gewünschte Laden Partner Facebooks sein, könnt ihr direkt über die Facebook-Seite eure Bestellung initiieren. Selbstverständlich könnt ihr vorab auch die Bewertungen checken um zu sehen, welche eurer Freunde dieses Restaurant ebenfalls empfehlen.

Facebook erklärt leider nicht, in welcher Form man das Angebot ausweiten möchte. Das gilt also für weitere Partner und Restaurants, ebenso auch für eine Verfügbarkeit in anderen Ländern. Ob bzw. wann ihr euer Sushi oder eure Pizza auch in unseren Gefilden via Facebook bestellen könnt, steht daher noch in den Sternen.

Food Search Posted by Facebook on Donnerstag, 12. Oktober 2017

Quelle: Facebook via Caschys Blog