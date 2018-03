MAR10 Day: Mario navigiert euch nun durch Google Maps

„It’s-a me, Mario!“ Mit diesem kleinen Satz hat die wohl populärste Videospiel-Figur eine ganze Generation geprägt. Man kennt ihn einfach und muss ihn lieben! Mario ist der titelgebende Held für eine ganze Reihe von Nintendo Videospielen. Der Kleine hat schon 30 Jahre Videospiel-Geschichte auf dem Buckel und er wird immer noch von aller Welt gefeiert.

Heute, am 10. März ist ein ganz besonderer Tag, denn es ist Mario Day (MAR10) und dieser wird natürlich gefeiert. Zum einen gibt es das Mobile Game „Super Mario Run“ heute zum halben Preis. Normalerweise kostet das Spiel 10 Euro und wird von vielen Leuten heiß und innig geliebt. Wer also noch keine Chance hatte, Nintendos erstes richtiges Mobile Game auszuprobieren, kann heute richtig zuschlagen. Die Aktion läuft bis zum 25. März.

Auch Google feiert den Mario Day gebührend und dank einer Kooperation zwischen dem Suchmaschinenriesen und Nintendo kann der beliebte Gaming-Charakter nun auch auf Google Maps Straßen fahren. Nicht ganz so spannend, wie die Regenbogenstrecke, aber ein lustiges kleines Gimmick.

Mario nimmt bei der Navigation mit Google Maps den sonst wegzeigenden Pfeil ein und begleitet einen auf seiner Reise. Das Feature ist seit heute Morgen im neusten Update der App auf iOS und Android zu finden.

Nachdem man sein Ziel eingegeben hat, sieht man links neben dem Start-Button ein gelbes Fragezeichen-Symbol, das eingefleischten Mario-Fans sofort bekannt vorkommen dürfte. Tippt man dieses Feld an, startet die Navigation mit Mario und seinem kleinen roten Go-Kart. Die Integration ist eine ganze Woche lang verfügbar sein, so dass man das Feature etwas länger nutzen kann, als nur an diesem einen Tag.

Leider erfolgt nur die Let’s-a-Go-Ansage im Mario-typischen Sprachstil, alle anderen Sprachansagen sind wie gewohnt. Google verrät auch, dass es den Hashtag #MarioMaps auf Twitter und Instagram gibt und möchte Screenshots eurer Navigation mit dem kleinen energischen Helden sehen. Persönliche Adressen sollten allerdings geheim bleiben.

via: techcrunch