Marke Eigenbau: Apple lle rollt nun als Roboter durch die Gegend

Der Apple IIe feiert ein Comeback. Mehr als ein Vierteljahrhundert nachdem das letzte der “verbesserten” Apple II Modelle vom Förderband gerollt ist, wird die Maschine neu aufgelebt. Wem dieses Modell nichts sagt, wir spulen die Zeit mal kurz zurück: Der Apple IIe war eine Weiterentwicklung des Apple II Computer. Er wurde nach dem Flop des Apple III auf den Markt gebracht, um die Verluste einzudämmen. Veröffentlicht wurde der Apple lle Anfang 1983 und hat damit nun 36 Jahre auf dem Buckel.

Ein Softwareentwickler namens Mike Kohn hat nun den weltweit ersten Apple IIe Roboter programmiert. Eine wirklich abgefahrene Geschichte, denn nun kann das Urgestein nicht nur umher fahren, sondern auch mit einem Mini-Schwert um sich schlagen. Das Ganze sieht aus wie eine Mischung aus Computer und Staubsaugerroboter…