Marktforschung: Microsofts Surface beliebter als Apples iPads

Apple wurde vom Tablet-Thron gestoßen und zwar von Microsoft. Jedes Jahr veröffentlicht J.D. Power, ein globales Marktforschungsunternehmen, eine Studie inklusive Ranking zu den unterschiedlichsten Themenbereichen, darunter auch Tablets. In diesem Jahr wurden 2.238 Tablet-Besitzer zu der Zufriedenheit mit ihren Geräten befragt. Microsoft konnte sich mit seinem Surface gegen Apples iPad durchsetzen.

1.000 mögliche Punkte konnten erreicht werden – das Surface konnte sich 855 davon angeln und landet damit die Wertung „Unter den Besten“. Das iPad hat immerhin 849 Punkte zugesagt bekommen, ist allerdings nur „Besser als die meisten anderen“. Auf dem dritten Platz, knapp hinter Apple, sichert sich auch Samsung mit 847 Punkten eine Stufe auf dem Treppchen. Diese drei Hersteller waren die einzigen, die mehr Punkte als die durchschnittliche Bewertung von 841 Punkten holen konnten.

Unter dem Durchschnitt liegen laut J.D. Power LG (836 Punkte), Amazon (834 Punkte), Acer (814 Punkte) und Asus (812 Punkte). Von dem Marktforschungsunternehmen wurden nur diese sieben Hersteller getestet, aber das dürften auch die bekanntesten sein. Dieses Jahr wurden bei dem Ranking die Bereiche Features, Styling und Design von den Verbrauchern bewertet.

Da die Surface Tablets mit vorinstallierter Software sowie einer Menge Zubehör kommen, konnten sie sich den ersten Platz sichern. Auch das Design und die verwendeten Materialen der Geräte haben bei den Benutzern gute Bewertungen bekommen. Laut Jeff Conklin, Vize Präsident bei J.D. Power, sitzen Microsofts Tablets zurecht auf dem Thron: