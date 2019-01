Gemeinsam mit Disney Games and Interactive Experiences ermöglicht Audi ein VR-Spiel im e-tron, bei dem die reale Fahrt mit einbezogen wird in die virtuelle Welt.

Technologie dahinter soll offen werden und auch anderen Autoherstellern zur Verfügung gestellt werden.

Es ist geplant, diese Technologie als einen kostenpflichtigen Dienst für vernetzte Audi-Modelle ab dem Jahr 2022 anzubieten.

Mithilfe einer VR-Brille können Fondpassagiere im Audi e-tron zukünftig Inhalte konsumieren, die noch viel immersiver werden, als wenn man “normalerweise” eintaucht in die virtuellen Welten. Das Startup Holoride, an dem als Investor unter anderem der Ingolstädter Autokonzern beteiligt ist, hat eine neue Software entwickelt. Sobald ein Nutzer seine VR-Brille aufsetzt und die spezifische App aktiviert, werden Fahrzeugbewegungen in den dargestellten virtuellen Welten übernommen. Beschleunigt der Audi e-tron im realen Leben, so beschleunigt sich auch der gerade in der VR-Brille dargestellt Inhalt. Um die Technologie zu demonstrieren, hat Audi eine Kooperation mit den Marvel Studios geschlossen, die ein erstes Demo-Spiel für Holoride entworfen haben. Beim VR-Game “Marvel’s Avengers: Rocket’s Rescue Run” ist der Audi e-tron quasi ein Raumschiff. Der Fondpassagiere, der die VR-Brille trägt, sucht gemeinsam mit Rocket, einem Charakter aus dem kommenden Marvel Studios-Film Avengers: Endgame, einen Weg durch ein Asteroidenfeld. Jede Bewegung des Autos wird in Echtzeit in das VR-Erlebnis übertragen. Fährt das Auto beispielsweise eine enge Kurve, so umkreist der Spieler in der virtuellen Realität ein gegnerisches Raumschiff.

Kreative Köpfe werden auf unserer Plattform faszinierende Welten erschaffen und den Weg von A nach B zur Erlebnisfahrt machen. Dieses neue Entertainment-Segment erschließen wir nur gemeinsam, mit einem offenen Ansatz für Fahrzeug-, Device- und Content-Produzenten. Nils Wollny (Leiter Digital Business bei Audi und CEO von Holoride)

Das SDK von Holoride bekommt dabei exklusiv Zugriff auf einige Fahrzeugdaten, wie beispielsweise den Beschleunigungswert. Diese Daten werden dann transformiert und so nutzbar gemacht für VR-Inhalte. So soll das Erlebnis nicht nur immersiver werden, sondern durch die natürliche Bewegung des Fahrzeugs, soll den Fondpassagieren bei Nutzung der Holoride-App weniger schlecht werden, als es sonst beim VR-Genuss oft der Fall ist. Die Zielsetzung lautet, innerhalb der nächsten drei Jahre das VR-System als sogenannten “Audi Experience Ride” auf den Markt zu bringen. Denn aktuell laufen die Demofahrten mit VR-Headsets samt angepasster Holoride-App nur in einem abgesperrten Gelände auf der CES. Zukünftig soll das “Audi Immersive Entertainment” überall auf allen Strecken möglich sein und auch mit handelsüblichen VR-Brillen funktionieren. Allerdings muss die passende App von Holoride sowie ein kostenpflichtiger Dienst abonniert werden, damit man auch tatsächlich in ein erweitertes VR-Erlebnis eintauchen kann. Wenn alles wie geplant läuft, dann werden wir in 2022 einen kostenpflichtigen Dienst namens Audi Experience Ride buchen können. Damit sollen dann verschiedene VR-Inhalte wie Filme, Spiele und interaktive Inhalte in den VR-Brillen auf dem Rücksitz des Audis laufen und sich an die Fahrtgegebenheiten anpassen. Ganz so, wie wir es mit Rocket bereits heute erleben konnten. Und wer weiß, man sieht sich immer zweimal im Leben, nicht wahr?

