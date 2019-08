Masters of the Universe: Der Kampf um Eternia geht weiter – auf Netflix

98 von 100 Nerds, die heutzutage Tech-Blogs lesen, haben in ihrer Kindheit begeistert die “Masters of the Universe”-Abenteuer verfolgt. Okay, 100 Prozent dieser Statistik sind frei ausgedacht, ich gebe es zu. Aber dennoch: Gerade, wenn man mit anderen Tech-Nerds über die alten Serien und Comics spricht, die man “damals” verschlungen hat, kommt man an “Masters of the Universe” nicht vorbei. Ich glaube, ich müsste sogar irgendwo noch das Comic-Heft haben, in dem DC-Held Superman in einem Crossover auf He-Man trifft.

Wie komme ich auf das Thema? Ganz einfach: Netflix und Mattel haben angekündigt, dass unsere Helden aus den Achtzigern zurückkehren und zwar — klar — exklusiv bei Netflix. “Masters of the Universe: Revelation” wird der Spaß heißen, der als animierte Serie für den Streaming-Giganten produziert wird und kein Geringerer als Kevin Smith wird sich darum kümmern, dass die Serie auch ordentlich in Szene gesetzt wird. Smith kennt ihr durch Kultfilme wie “Clerks”, “Chasing Amy” oder “Dogma”.

Get ready for Masters of the Universe: Revelation, an animated @netflix show from @ThatKevinSmith that will pick up where the 80s show left off! #MOTU pic.twitter.com/enQyRjGDjs — Masters of the Universe (@MastersOfficial) August 18, 2019

Smith selbst ist auch völlig aus dem Häuschen, dass er als Fan von He-Man und Skeletor nun selbst die Geschichte weiter erzählen kann.

By the Power of Grayskull! I have to shower! No – I mean I have the flour! Myah! One more try: I HAVE THE POWER! Thank you @Mattel and @netflix for letting my play in your Universe! I promise: this will not be a Stinkor! #MOTU https://t.co/ysDy5N8c39 — KevinSmith (@ThatKevinSmith) August 18, 2019

Er selbst sagt zu seiner neuen Aufgabe Folgendes:

Ich bin Eternia-ly dankbar an Mattel TV und Netflix, dass sie mir nicht nur die Geheimnisse von Grayskull, sondern auch ihr ganzes Universum anvertraut haben. In “Revelation” setzen wir genau dort an, wo die klassische Ära endete, um eine epische Geschichte zu erzählen, die in die letzte Schlacht zwischen He-Man und Skeletor münden könnte! Kevin Smith, Regisseur, Comicautor, Schauspieler

Die Story soll also dort ansetzen, wo sie uns in den Achtzigern zurückließ und vollmündig verspricht der Mann, der nicht nur Schauspieler (Silent Bob), Regisseuer und Produzent, sondern selbst auch Comicautor ist, dass wir eine “Masters of the Universe”-Story erwarten dürfen, wie wir sie schon als Kind gerne sehen wollten.

Warten wir es mal ab. Schließlich sind ein paar Jahre ins Land gezogen seit damals und spätestens seit der Filmumsetzung mit Dolph Lundgren wissen wir, dass “Masters of the Universe” nicht unbedingt bedeuten muss, dass man mit glänzenden Augen vor der Mattscheibe sitzt. Die Ankündigung klingt allerdings sehr vielversprechend und dadurch, dass man die Serie in die begabten Hände von Kevin Smith gegeben hat, dürfen wir auf Großes hoffen. Bei der Macht von Grayskull!!

via Variety