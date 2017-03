Matrix: Warner plant den Reboot – wollen wir das?

Es gibt so eine Handvoll Science-Fiction-Filme, die das Genre echt durchgerüttelt haben und nachfolgende Filme nachhaltig beeinflusst haben. „Matrix“ ist mit Sicherheit einer davon. Der von Joel Silver produzierte Film, bei dem die Wachowski-Brüder für Drehbuch und Regie zuständig waren, entwickelte sich zum absoluten Kinoerfolg, nicht zuletzt auch dank Keanu Reeves in der Hauptrolle des Neo.

Keanu Reeves war nun wahrlich kein unbeschriebenes Blatt zu dem Zeitpunkt, gefiel mir in „Gefährliche Brandung“, „Dracula“ und „My Private Idaho“, eigentlich war er für mich aber bis dahin immer hauptsächlich Ted „Das Nashorn“ Logan aus „Bill und Teds verrückte Reise durch die Zeit“. Ab 1999 war er dann Neo – Protagonist eines Science-Fiction-Films, der auch durch besonders aufwendige und nie zuvor gesehene Special Effects begeistern konnte. Als Stichwort nenne ich euch die legendäre Bullet-Time-Technik, seit „Matrix“ nicht mehr aus Action-Filmen (und Persiflagen) wegzudenken.

Jetzt scheint es, als gäbe es erste konkrete Pläne, dass Warner Bros. diesen Film (der mit Matrix Reloaded und Matrix Revolutions zwei Fortsetzungen spendiert bekam) als Reboot wieder neu in die Kinos zu bringen. Der Hollywood Reporter zitiert in seinem Bericht Quellen, die über die Relaunch-Pläne gesprochen haben. Bevor wir über rote und blaue Pillen nachdenken, gibt es erst mal eine bittere Pille zu schlucken: Joel Silver scheint zwar Warner Bros. auf die Reboot-Idee gebracht zu haben, aber ist in dieses Projekt nicht eingebunden. Wichtiger noch: Die Wachowski-Brüder sind nicht mit an Bord und ohne die beiden wollte auch Keanu Reeves nicht zusagen. Damit fehlen die wichtigsten Protagonisten des ersten Films, was die eh schon nicht wenig umstrittene Reboot-Idee nicht gerade im besten Licht erscheinen lässt.

Persönlich bin ich eh schon skeptisch, ob man Klassiker neu auflegen muss und in den meisten Fällen ist eine solche Idee eh nur getrieben von dem Bestreben, mit einer Geschichte, die bereits funktioniert hat, nochmal mächtig Kohle zu verdienen. Damit das klappt, muss sich das Filmstudio um entsprechendes Personal bemühen und den Gerüchten zufolge ist es Zak Penn, der das Drehbuch schreiben soll und den wir schon von den ersten X-Men-Filmen und den Avengers kennen.

Michael B. Jordan ist derzeit angeblich im Gespräch für die Hauptrolle. Er hat bei Creed schon wirklich gute Arbeit abgeliefert, musste aber auch bei „Fantastic Four“ schon lernen, wie sich ein erfolgloser Reboot anfühlt. Auf weitere Personalfragen gibt es noch keinerlei Antworten und generell sollen sich die Pläne zum Matrix-Neuaufguss noch in einem sehr frühen Stadium befinden.

Ernsthaft: Nach dieser News habe ich jetzt richtig Bock, nochmal die Matrix-DVD aus dem Regal zu kramen und mir dieses Meisterwerk erneut anzuschauen, gleichzeitig habe ich aber auch Schiss davor, dass man mit einem Reboot die Nummer komplett an die Wand fährt. Wie seht ihr das? Würdet ihr gern sehen, wie die Geschichte funktioniert, wenn sie neu erzählt und mit den heute viel besseren Special Effects bedacht wird – oder habt ihr da auch eher ein ungutes Gefühl?

Warner Bros: Nehmt ihr die blaue oder die rote Pille?

via The Verge