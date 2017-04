Um mich Schreihals im Babyalter ruhig zu stellen, sind meine Eltern manchmal einfach mit dem Auto um den Block gefahren. Sobald das Auto erstmal ein paar Meter hinter sich gebracht hatte, war ich auch schon eingeschlafen. Dieses Phänomen kann man aber bei vielen Säuglingen und auch Kindern beobachten. Es liegt am gleichmäßig brummenden Geräusch und auch am sanften Vibrieren des Motors. Fords neuste Schöpfung ist deswegen auch kein Auto, sondern ein Kinderbettchen, das Sound und Bewegungen simuliert.

In dem sogenannten „Max Motor Dreams“ befindet sich unterhalb ein Lautsprecher, der den Sound wiedergibt, den man per App aufspielt. Sprich, den Klang der Straße und des Autofahrens muss man selbst mit dem Smartphone aufnehmen. Die Liegefläche des Bettchens wird durch kleine Motoren darunter in Bewegung gehalten. Mit ihnen wird das Baby dann sanft von einer auf die andere Seite gewiegt. Zusammen mit den Fahrgeräuschen wäre die Autofahrtsimulation eigentlich schon perfekt.

Ford hat aber auch noch an etwas anderes gedacht, denn sogar die einfallende Straßenbeleuchtung bei Nachtfahrten wird mit integrierten LEDs nachgestellt. Sie befinden sich rund um die Liegefläche und simulieren mit ihrem an- und ausgehenden Licht vorbeihuschende Straßenlaternen. Im Video könnt ihr euch selbst ein Bild davon machen. .

Nach intensiven Gesprächen mit den Eltern von Neugeborenen wissen wir, dass sie sich oft verzweifelt nach Nachtruhe sehnen. Aber die Mütter und Väter wollen sich ja nicht jede Nacht hinters Steuer setzen, nur damit das Kind endlich ruhig einschläft. Das ‚Max Motor Dreams‘ kann das Einschlafen der Kinder fördern und somit viele Menschen im Alltag entlasten. Alejandro López Bravo, Designer des Kinderbetts

Zurzeit ist das „Max Motor Dreams“-Bettchen noch ein Konzept. Ob und wann es in Serienproduktion geht, steht noch in den Sternen. Ursprünglich war das Gerät auch überhaupt nicht für den Markt gedacht, sondern wurde für eine Werbekampagne entworfen, bei der es um Familienfreundlichkeit der Ford Autos ging.

Die Idee finde ich richtig gut, gerade weil eine ständige Nachtfahrt mit der Zeit Geld sowie Nerven kostet und zur Umweltverschmutzung beiträgt. Das spezielle Kinderbett könnte eine gute Alternative sein, bei der man noch nicht mal das Haus verlassen muss. Jetzt stellt sich nur noch die Frage nach dem Preis.

via: techcrunch und presseportal