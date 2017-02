MediaTeks neuer High-End-SoC Helio X30 ist offiziell [MWC 2017]

Bei Prozessoren hat sich die Entwicklung in den letzten Jahren etwas verlangsamt und folgt so nicht mehr ganz dem Mooreschen Gesetz. Dennoch kann man immer noch eine Schippe drauf legen und so hat MediaTek als Entwickler von Mobilprozessoren nun seinen schnellsten Prozessor vorgestellt. Erste Details hat Sascha euch bereits im September vorgestellt, nun sind die Specs final und wir wissen, wann wir mit dem Prozessor rechnen dürfen.

Der Helio X30 genannte System-on-Chip (SoC) wird in 10nm-Architektur hergestellt und bringt zehn Prozessorkerne mit – also ein Deca-Core. Der ist in drei Cluster aufgeteilt:

2x ARM Cortex-A73 mit 2,5 Gigahertz

4x ARM Cortex-A53 mit 2,2 Gigahertz

4x ARM Cortex-A35 mit 1,9 Gigahertz

Wir erinnern uns aus dem Informatikunterricht: Je kleiner die einzelne Transistorgröße, desto weniger Energie braucht der Prozessor und desto weniger warm wird er. Laut MediaTek frisst der Helio X30 somit nur noch halb so viel Strom wie die vorige Prozessorgeneration bei gleichzeitiger Leistungssteigerung von 35 Prozent. Ein klassisches Win-Win also, das natürlich ein wenig den Smartphone-Akku schont.

Zudem hat der Helio X30 ein LTE WorldMode Cat.10-Modem verbaut, das Three Downlink Carrier Aggregation (3CA) und Two Uplink Carrier Aggregation (2CA) für das Streaming von Inhalten mit hohem Datenvolumen unterstützt. Hochauflösende Videos oder Musik beispielsweise.

Die Grafikeinheit auf dem SoC heißt PowerVR Series7XT Plus, taktet mit 800 Megahertz und ist laut MediaTek bis zu 60 Prozent energieeffizienter im Vergleich zum Vorgänger bei 2,4-facher Leistung. Zudem bietet der Helio X30 4K2K 10-Bit HDR10 Video-Decoding. Ein entsprechendes Display vorausgesetzt können wir uns also auf hochaufgelöste und kontrastreiche Videoqualität freuen.

Das Energie- und Temperaturmanagement übernimmt MediaTeks CorePilot 4.0, der angeblich den Energieverbrauch voraussehen kann und entsprechend laufende Prozesse bevorzugt oder in den Hintergrund schiebt. Der Nutzen ist im Endeffekt ein schnelleres Gesamtsystem und more bang for your buck, sprich: eine längere Akkulaufzeit dank optimiertem Energieverbrauch.

Die gängigen VR-SDKs unterstützt das Kraftpaket übrigens auch, außerdem Dual-Kameras mit zwei Mal 16 Megapixeln. Die können dann auf Features wie Rauschunterdrückung bei schwachem Licht, Tiefenschärfe, automatische Belichtung und noch einige mehr zurückgreifen.

Die ersten Smartphones mit MediaTeks Helio X30-SoC werden im zweiten Quartal 2017 in den Handel kommen und auf High-End-Geräten verbaut sein. Welche das genau sein werden, hat MediaTek noch nicht bekannt gegeben.