Wieder einmal bringt Lenovo-Tochter Medion ein Smartphone in die Aldi-Filialen. Dieses Mal sind es die Aldi-Nord-Filialen, die mit einem Einsteiger-Handset bedacht werden, dem Medion E5006. Wenn das Device ab dem 23. Februar verkauft wird, kann es für lediglich 129 Euro gekauft werden. Für die Kohle bekommt ihr natürlich kein State of the Art-Smartphone, aber durchaus ein brauchbares Teil, welches immerhin auch im LTE-Netz funkt. Hier sind die wichtigsten technischen Daten:

5 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln

Quad-Core-Prozessor mit 1,3 GHz

2 GB RAM

16 GB interner Speicher, per microSD-Karte erweiterbar

Android 6.0 Marshmallow

8 MP Hauptkamera mit Autofokus, LED-Blitz und digitalem Zoom

Selfie-Cam mit 5 MP

Dual-SIM

2.500 mAh Akku

WLAN 802.11 b/g/n, LTE, Bluetooth 4.2, GPS

Maße: 72 x 145 x 8,6 mm

145 Gramm Gewicht

Falls ihr nicht alle Specs oben durchackern wollt, hier nochmal das Wichtigste zusammengefasst: Ein nicht näher klassifizierter Quad-Core-SoC treibt das Smartphone an, welches über ein 5 Zoll großes HD-Display, 2 GB RAM und 16 GB Speicher verfügt, zudem über 5 MP (vorn) und 8 MP (hinten) Cams verfügt. Den Speicher könnt ihr mittels microSD-Karte erweitern, wobei ihr euch überlegen müsst, ob ihr den Steckplatz lieber mit einer Speicherkarte oder einer zweiten SIM-Karte belegen wollt.

Android 6.0 Marshmallow ist auf dem Smartphone vorinstalliert und wie von Medion gewohnt gibt es noch keine Zusage, was weitere Updates angeht. Persönlich würde ich aber meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass das E5006 von Medion noch mit Android 7.0 Nougat bedacht wird.

Wer der Meinung ist, dass ihm das technisch ausreicht, bekommt mit dem E5006 für einen sehr überschaubaren Preis von 129 Euro ein Smartphone, welches in den Farben Silber und Gold zu haben ist und immerhin in einem Metallgehäuse daherkommt. Mit der geringen Bildschirmdiagonale von 5 Zoll dürfte die HD-Auflösung so gerade noch in Ordnung gehen und gerade die Freunde von kompakteren Handsets könnten mit dem Device vielleicht glücklich werden.

Wie gesagt: Erwartet keine Wunderdinge von dem Smartphone, aber wer erreichbar sein möchte via Telefon, WhatsApp oder Mail, hin und wieder Facebook checkt und zwischendurch mal ein nicht zu anspruchsvolles Spielchen zocken oder Musik hören möchte, der kann ruhig über die Anschaffung nachdenken.