Mehr als 9 Mio. Spieler zocken Candy Crush mehrere Stunden täglich!

Laut einem neuen Bericht vom Hersteller des Multimilliarden-Dollar-Spiels Candy Crush Saga spielen mehr als 9 Millionen Spieler das Handygame pro Tag zwischen drei und sechs Stunden. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ich finde das übertrieben viel. Alex Dale, ein leitender Angestellter bei dem Unternehmen, beschäftigt sich mit immersiven und süchtig machenden Technologien und meinte, dass ein Spieler sogar mal 2.600 Dollar bei dem Spiel ausgegeben hatte, um schneller vorwärts zu kommen. Wahnsinn!

Einige leitende Mitarbeiter sind jedoch immer noch der Meinung, dass es kein Suchtproblem unter den Spielern von Candy Crush Saga gebe.

“Unter 270 Millionen Spielern haben wir etwa zwei bis drei Kontakte pro Monat, die besorgt sind, da sie zu viel Geld oder Zeit in das Spiel investieren. Es ist eine sehr, sehr kleine Zahl, aber wenn wir mit ihnen sprechen, sagen sie, dass sie mit dem, was sie tun, zufrieden sind.”

Von den 270 Millionen Spielern spielen etwa 3,4% (9,2 Millionen) drei oder mehr Stunden am Tag, während 0,16% (432.000) sechs oder mehr Stunden spielen. Der durchschnittliche Spieler – der Kernmarkt sind Frauen ab 35 Jahren – verbringt um die 38 Minuten am Tag mit dem Spiel. Das Unternehmen hinter dem Handygame ist der Meinung, dass man nicht sagen kann, ab wann die verbrachte Zeit im Spiel übertrieben ist. Man dürfe auch bei dem Nutzer, der mehr als 2.000 Dollar ausgab nicht vorschnell auf ein Suchtproblem schließen. Es würde an den Spielern liegen, ob sie das tun wollen.

Bei einem Ausschuss für Suchtprobleme musste sich ein leitender Angestellter der Firma hinter Candy Crush Saga verantworten. Auf die Frage, ob der Hersteller nicht verpflichtet sei, einzugreifen oder ein Konto eines Spielers zu sperren, der übermäßig viel spiele, erwiderte er, dass ja E-Mails als Warnung verschickt werden. Die Spieler würden jedoch antworten, dass sie nicht spielen würden, wenn sie es sich nicht leisten könnten und empfanden die Kommunikation als störend.

In dem Ausschuss musste sich das Unternehmen massiv verteidigen, denn man beschuldigte es, zu wenig Verantwortung für die Spieler zu übernehmen. Spielsucht ist ein anerkanntes Problem und ich denke, auch der Spielehersteller hat dabei eine Verantwortung zu tragen. Im Falle von Candy Crush Saga, will man vermeintlich süchtige Spieler in Zukunft wieder mehr wachrütteln und Warnungen aussprechen.

via: theguardian