Mehr Privatsphäre: Amazon reagiert auf Siris Datenschutzskandal

Nachdem Siri in der letzten Woche Schlagzeilen mit einem Datenschutzskandal gemacht hat, ist die Panik groß. Wir hatten darüber berichtet, wie Apple Mitarbeiter die Sprachverständnisse der hauseigenen Sprachassistentin überprüfen und dafür teilweise aufgezeichnete Gespräche nutzen, die Siri “ausversehen” mitschneidet. Seitdem das an die Öffentlichkeit geraten ist, haben Nachrichtendienste ähnliche Praktiken bei anderen Technologieriesen gefunden.

Nun haben sich Anfang dieser Woche Google und Apple zu Wort gemeldet und wollen einen Teil ihrer Sprachdatenprüfung nicht mehr durch ihre Mitarbeiter durchführen lassen. Google hatte seine Überprüfung damit verteidigt, dass die Sprachaufzeichnungen angehört werden, um die Fähigkeit des Assistenten zu verbessern, also Akzente, Sprachen und Dialekte zu erkennen.

Auch Amazon steht mit ihrer Sprachassistentin in der Kritik und das Unternehmen reagiert sofort. Denn es gibt eine Neuerung bei Alexa. Die Nutzer können nun frei wählen, ob die Mitarbeiter die Aufzeichnungen ihres Gesprächs mit der KI hören dürfen, oder nicht. In einer Erklärung über die neue Änderung sagte ein Amazon-Sprecher:

“Wir nehmen den Datenschutz ernst und überprüfen unsere Praktiken und Verfahren kontinuierlich. Für Alexa bieten wir unseren Kunden bereits die Möglichkeit, die Verwendung ihrer Sprachaufnahmen zur Entwicklung neuer Alexa-Funktionen abzulehnen. Die Sprachaufzeichnungen von Kunden, die diese Deaktivierung nutzen, sind ebenfalls von unseren überwachten Lernabläufen ausgeschlossen, bei denen eine extrem kleine Stichprobe von Alexa-Anfragen manuell überprüft wird. Wir werden auch die Informationen, die wir den Kunden zur Verfügung stellen, aktualisieren, um unsere Praktiken klarer zu machen.”

Um sicherzustellen, dass bei euch keine Sprachaufzeichnungen mehr gemacht werden, müsst ihr in die Einstellungen in der Alexa-App navigieren. Dort gibt es einen Datenschutzpunkt, bei dem man wählen kann, wie Alexa die Daten eines Gesprächs verwalten soll. Es ist nun außerdem möglich, bereits aufgezeichnete Dialoge in der App und auf der Amazon-Webseite zu löschen. Jetzt steht nur noch die Frage im Raum, wie Google und Apple die Sache handhaben.

Da das Thema solche Wellen geschlagen hat, hat die Regierung in Illinois und in Kalifornien ein Gesetz vorgeschlagen, nach dem die Hersteller solcher Sprachassistenten generell erstmal die Zustimmung des Nutzers einholen müssen, bevor sie Benutzerinteraktionen aufzeichnen.

via: venturebeat