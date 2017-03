Meizu: Neue Ladetechnik lädt Akkus komplett in 20 Minuten [MWC 2017]

Meizu greift mit der Schnelladetechnik Super mCharge Qualcomms Quick Charge 3.0 an und will alles besser machen. Ein entsprechender Akku soll schneller, kühler und sicherer geladen werden, als bei der Konkurrenz. 3000 mAh schafft Super mCharge in 20 Minuten von 0 auf 100 Prozent.