Mella will Eltern einen stressfreien Start in den Tag ermöglichen

Die meisten Wecker erfüllen ihren Zweck, indem sie uns morgens aus dem Bett klingelt. Es gibt allerdings auch Szenarien, in denen möchte man das unbedingt verhindern. Die Rede ist von Kleinkindern, die ihre Eltern meistens schon vor dem Sonnenaufgang wachrütteln. Dafür wurde die Mella Kinderuhr entwickelt, die den Heranwachsenden spielerisch mit Lichtern, Musik und einem kleinen Gesicht vermittelt, wann der richtige Zeitpunkt zum Aufstehen ist.

Die niedliche Uhr hat ein einfaches und freundliches Design. Entworfen wurde sie von dem Startup Little Hippo aus San Francisco, die mit Mella ein kindgerechtes Gerät erschaffen wollten, das aber auch den Eltern zu Gute kommt. Es sieht eigentlich aus, wie ein normaler runder Wecker, der ein kleines schwarzes Display in der Mitte hat. Hier wird die Uhrzeit und das nette Gesicht von Mella angezeigt. Drum herum, befindet sich ein Lichtring, der in verschiedenen Farben leuchtet.

Zu später Stunde kann Mella als Nachtlicht in fünf verschiedenen Farben leuchten und dabei sanfte, entspannende Klänge spielen, um Kindern beim Einschlafen zu helfen. Der Wecker „schläft“ dabei mit ein, oder viel mehr sieht sein kleines Gesichtchen so aus, als ob es gleich wegdöst. Eltern stellen die Zeit des Aufwachens selber ein, sodass beispielsweise auch ein Mittagsschlaf eingeplant werden kann.

Eine halbe Stunde vor der eingestellten Aufstehzeit, ertönt ein sanfter Wecker und Mellas Gesicht kriegt langsam wieder Augen – sie wird wach. Der LED-Ring am Rand wechselt nun auch zu einer gelben Farbe. Hier kommt das Ampel-Prinzip zum Einsatz. Gelb bedeutet wach werden und leise spielen. Ein grünes Licht heißt, dass der Tag beginnen kann und es Zeit ist, das Bett zu verlassen.

Die Intention der Entwickler, oder viel mehr ihre Hoffnung, ist, dass mit dieser Mischung aus Mimik, Sound und Farben Kindern beigebracht werden kann, sich selbst zu beschäftigen, bis sie mit ihren Eltern in den Tag starten können. Inwieweit sich die Kleinen von Lichtern, Tönen und Pixel-Gesichtern zum Schlafen oder Aufwachen animieren lassen, kommt ganz auf das Kind selbst an. Mella nimmt dabei lediglich die Rolle eines Schlaf- und Aufwach-Buddys ein.

Momentan gibt es Mella auf Kickstarter für umgerechnet circa 33 Euro zu kaufen. Die Kampagne hat schon mehr als doppelt so viel Geld eingesammelt, wie zur Finanzierung nötig ist. Die Auslieferung soll im Frühjahr 2018 stattfinden.

Jetzt sind diejenigen gefragt, die selber Kinder haben. Was haltet ihr von Mella? Würdet ihr den Wecker kaufen oder habt ihr etwas zu bemängeln? Schreibt es uns in die Kommentare!

via: newatlas