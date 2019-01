Auf der CES 2019 stellte Mercedes neben einem neuen Wearable auch den Mercedes-Benz CLA 2020 vor und demonstriert so die technischen Möglichkeiten des neuen und verbesserten MBUX-Systems, das zusammen mit dem Fahrzeug auf den Markt kommen wird. Der neue CLA schließt sich damit der A-Klasse und der GLE-Klasse an, die ebenfalls das neue MBUX-Infotainmentsystem anbieten werden. Das neue System ist ein großer Schritt nach vorne gegenüber dem COMAND-System der vorherigen Generation. MBUX unterstützt nun auch natürliche Spracheingabe.

Die Sprachsteuerung hört auf das Aktivierungswort „Hey Mercedes“ und kann selbst komplizierte Fragen beantworten. Während einer Testfahrt in Kroatien entdeckte ich sogar ein Easteregg, bei dem mir das Auto plötzlich eine Liebeserklärung machte! Auf der Pressekonferenz in Las Vegas zeigte man dagegen ein praktischeres Beispiel: „Hey Mercedes, welche kinderfreundlichen japanischen oder chinesischen Restaurants gibt es in der Nähe?“ Leider hatten wir bisher noch nicht die Möglichkeit, das neue System selbst zu testen, aber wir hoffen, dass es Probleme nun auch ohne die Hilfe der Cloud lösen kann (Stichwort „Edge Computing“). Bei eingeschränkter Datenverbindung würde das nämlich für schnellere Reaktionszeiten sorgen.

Standardmäßig ist MBUX in einem 7 Zoll großen Display untergebracht. Mit dabei ist außerdem ein 7-Zoll-Bildschirm für die Armaturenanzeige. Ein Großteil der Käufer wird sich aber wahrscheinlich für die optionalen 10,25-Zoll-Displays entscheiden. Die Bedienung des Bildschirms erfolgt selbstverständlich über Touch. Das System lässt sich aber auch über Touchpads am neu gestalteten Lenkrad und das Touchpad an der Mittelkonsole steuern.

Interessanterweise bietet der neue CLA auch einige neue Interaktionsmethoden. Hierzu gehört beispielsweise der Interieur-Assistent, der im GLE sein Debüt feierte. Das Gestensteuerungssystem ersetzt für viele Funktionen das Drücken von Tasten; z. B. könnt ihr in Richtung Rückspiegel winken, um das Licht einzuschalten, oder die Hand in Richtung Beifahrersitz bewegen, um die Beifahrerseite zu erhellen. Das Feature funktioniert sowohl tagsüber als auch bei völliger Dunkelheit.

Der Interieur-Assistent unterstützt aber auch einige kompliziertere Gesten. Mit einer V-Fingergeste über der Mittelkonsole könnt ihr beispielsweise eure vorprogrammierten Favoriten öffnen. Das System kann außerdem zwischen den Händen von Beifahrer und Fahrer unterscheiden und die passenden Lieblingsfunktionen der jeweiligen Person abrufen.

Was die intelligenten Fahrfunktionen angeht, erhält der adaptive Tempomat mit der routenabhängigen Geschwindigkeitsregelung ein praktisches Upgrade. Basierend auf GPS-Daten bremst das Auto automatisch ab, wenn es sich einer Kurve, Mautkontrolle oder anderen Dingen auf der Karte nähert. Außerdem erkennt das System, ob ihr euch einer langsameren Geschwindigkeitszone nähert – beispielsweise einer Baustelle – und bremst das Fahrzeug entsprechend ab.

Zu den anderen Fahrhilfen im neuen CLA zählen der aktive Lenkassistent, der das Auto in der Spurmitte hält, sowie der aktive Spurwechselassistent. Außerdem kann das Notbremssystem das Fahrzeug zum Stillstand bringen, sollte das System feststellen, dass der Fahrer unachtsam oder fahrunfähig ist.

Diese neuen Features, in Kombination mit dem unerlässlichen Totwinkelwarnsystem und dem Spurassistenten, machen den CLA zu einem der technisch ausgereiftesten Kompaktangebote auf dem Markt.

Im Innenraum erinnert das Design an die neue A-Klasse – das heißt, die inzwischen allgegenwärtigen, von Turbinen inspirierten Lüftungsdüsen sind vorne und zentral angeordnet und werden durch die optionalen größeren Bildschirme und viel Beleuchtung ergänzt.

Mercedes bemerkte während der Pressekonferenz scherzhaft, man würde außerdem das schärfste Gadget der Show vorstellen; ein neues Wearable, das den vielen anderen Neuheiten der Technikmesse Konkurrenz machen könnte.