Mercedes-Benz hat am Vorabend des Genfer Automobilsalons 2019 sein erstes vollelektrisches Rennauto enthüllt. Mit dem EQ Silver Arrow 01 wird Mercedes-Benz ab Ende 2019 in der EV-Rennserie Formula E antreten. Diese wurde 2014 als vollelektrische Alternative zur Formel 1 und anderen Motorsportarten eingeführt.

Was als relativ neue Idee begann, hat sich zu einem Sport mit einer legitimen Anhängerschaft entwickelt. Die Serie befindet sich derzeit in der Mitte ihrer fünften Saison und fordert bereits jeden Monat eine Reihe hochkarätiger Automobilhersteller heraus, darunter Audi, BMW, Nissan und Jaguar. Auch Porsche wird ab dem nächsten Jahr in die Serie aufgenommen.

Mercedes-Benz kündigte bereits 2017 den Beitritt zur Formel E an und damit ist die Marke der einzige Automobilhersteller der Welt, der sowohl in der Formel 1 als auch der Formel E antritt. Der neue Superstar EQ Silver Arrow 01 wird vom 07. bis 17. März 2019 auf der Messe zum ersten Mal öffentlich ausgestellt sein. Bis zum ersten Renneinsatz des Rennwagens zum Jahresende liegt allerdings noch viel Arbeit vor dem Team, denn ganz final ist das Ausstellungsstück auf dem Genfer Automobilsalon noch nicht.

“Der Mercedes-Benz EQ Silver Arrow 01 Teaser gibt einen Vorgeschmack auf den ersten elektrischen Silberpfeil von Mercedes. Blaue Akzente sowie der subtile Kontrast zwischen Matt und Glanz in Verbindung mit dem Stern-Pattern am Heck des Fahrzeugs inszeniert den progressiven Luxus im elektrischen Motorsport.” Gorden Wagener, Chefdesigner von Daimler

Der Elektro-Silberpfeil trägt in Genf noch nicht das Design, wie bei den zukünftigen Rennen. Das Präsentationsmodell zeigt sich in einem grauen Grundton mit kleinen Sterne, die die Seitenkästen und das Heck verzieren, ähnlich wie beim Formel 1-Rennauto W10. Blaue Akzente an Chassis und Felgen sollen optisch Dynamik erzeugen und auf die Mercedes-Elektrosparte EQ verweisen.

Der EQ Silver Arrow 01 hat ein 52kWh Batteriepack mit Sony Zellen verbaut und kann bis zu 340 PS erzeugen, womit der Rennwagen in 2,7 Sekunden von 0 bis 10 kmh beschleunigen kann. Das alles, bei einem Gewicht von knapp 900 Kilogramm. Ihr seht also schon, die Formel E repräsentiert mit ihrer komplexen Technik eine neue Rennsport-Welt, in der es für Neueinsteiger viele Herausforderungen zu meistern gilt.

via: theverge