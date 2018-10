Merck-Chef: Die Medizin setzt große Hoffnung in die Digitalisierung

Als der Pharma-Konzern Merck vor 350 Jahren in Form einer kleinen Apotheke in Darmstadt entstand, ließ sich noch nicht im Ansatz erahnen, welche Entwicklungen in den folgenden Jahrhunderten im Gesundheitswesen stattfinden werden. Allein in den letzten Jahrzehnten wurden so unglaubliche Fortschritte gemacht, die dafür sorgen, dass mehr und mehr Erkrankungen und Verletzungen beherrscht werden können und daraus resultierend die Menschen immer älter werden.

Dennoch ist es bis heute beispielsweise nicht gelungen, den Krebs zu besiegen, wenngleich auch hier Erkenntnisse und Behandlungsmethoden Jahr für Jahr mehr Menschen hoffen lassen, dass sie eine Krebserkrankung überleben können. Immerhin überleben mittlerweile mehr als 50 Prozent der Erkrankten den Krebs. Somit ist das Feststellen der Erkrankung nicht mehr automatisch ein Todesurteil, angesichts von 500.000 neuen Krebspatienten jährlich allein in Deutschland kann man aber auch ganz sicher nicht von einer besiegten Krankheit sprechen.

Daran ändert sich auch nichts dadurch, dass die beiden Krebsforscher James P. Allison und Tasuku Honjo einen Durchbruch erzielen konnten, für den sie kürzlich mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurden. Auf diese beiden Männer verweist jetzt in einem Gastbeitrag im Tagesspiegel der Chef des Pharmakonzerns Merck, Stefan Oschmann. Er ist dabei nicht nur Vorsitzender der Geschäftsleitung von Merck, sondern gleichzeitig auch Präsident des Verbands der europäischen Pharmaindustrie EFPIA.

In seinem Beitrag lässt er durchblicken, wie viel Hoffnung er in die derzeit stattfindende Digitalisierung setzt. Wie in jeder Industrie gibt diese Digitalisierung auch in der Medizin sowohl Anlass zur Hoffnung, was den technologischen Fortschritt angeht, muss gleichzeitig aber auch mit Skepsis gesehen werden.

Oschmann spricht aber in diesem Fall nicht davon, dass die Digitalisierung als Jobkiller fungiert, so wie es in anderen Zweigen der Wirtschaft oft zu erwarten ist. Vielmehr mahnt der Pharma-Chef, dass wir es in der Medizin mit äußerst sensiblen Daten zu tun haben, die mehr und mehr verarbeitet werden und die Gefahr bestünde, dass man mit diesen Daten nicht ordentlich umgeht.

Es gibt kaum sensiblere Daten als Gesundheitsdaten. Wir als Industrie müssen daher transparent sein, wie wir mit den Daten umgehen – und wie nicht. Zum Beispiel, dass uns in der Forschung zwar möglichst viele vergleichbare Gesundheitsdaten interessieren, aber nicht der konkrete Bezug zu einem Individuum dahinter. Stefan Oschmann, Merck

Bedeutet im Klartext: Ja, die Medizin profitiert davon, dass viel mehr Daten erhoben und verglichen werden können, aber nein — diese Daten sollen nicht mit den jeweiligen Patienten in Verbindung gebracht werden können.

In der Tat setzen Wissenschaftler, Mediziner und nicht zuletzt auch wir alle als potenzielle Patienten Hoffnung in diese Verarbeitung und Analyse der erhobenen Daten. Die Digitalisierung macht es möglich, dass in viel größerem Maße Daten abgeglichen werden können. So lassen sich durch digitale Bildanalysen Muster in klinischen Aufnahmen zu erkennen, zum Beispiel in Gewebeproben aus Tumoren. In einer Zeit, in der man sekundenschnell Zugriff Daten aus aller Welt miteinander vergleichen kann, erhöht sich die Chance signifikant, immer gleiche Muster zu entdecken und eine Krankheit wie den Krebs an seiner Wurzel zu packen.

Selbstverständlich müssen wir bei einer so heiklen Industrie auch immer im Hinterkopf behalten, dass auch Merck und all die anderen Konzerne neben dem Besiegen von Krankheiten auch den wirtschaftlichen Gedanken verfolgen und Gewinne erzielen möchten. Nicht nur Verschwörungstheoretiker sind daher davon überzeugt, dass technologisch in der Medizin bereits jetzt schon viel mehr machbar wäre, man es aus Profitgier aber unterlasse.

Mit diesen Vorwürfen muss die Branche leben, kann diese gleichzeitig aber auch selbst am einfachsten dadurch entkräften, in dem man transparent demonstriert, welche Fortschritte man macht und dass davon eben im wesentlichen Maße Patienten profitieren und nicht nur die Aktionäre.

Oschmann und sein Konzern verstehen jedenfalls die digitalen Technologien als einen wichtigen Schlüssel, um Krankheiten wie Krebs zu besiegen. Das soll u.a. dadurch geschehen, dass man mithilfe der erfassten und verglichenen Daten unsere Körper in die Lage versetzen kann, aus eigener Kraft gegen Krebszellen vorzugehen. Dazu ist es von essentieller Wichtigkeit zu entschlüsseln, wie genau man das Wachstum dieser Zellen beeinflussen kann, was die Verarbeitung der Datenmengen zum wichtigsten Baustein in der Krebsforschung macht.

Wie immer beim Thema Medizin und dem, was Pharmakonzerne leisten können, sehe ich das alles mit einer gesunden Portion Skepsis. Ein Konzern-Chef, der lediglich auf das Menschenwohl hinweist, klingt für mich schon immer auch ein wenig danach, als habe er ein bisschen zu viel Kreide gefressen. Zu viel hört man davon, dass Impfstoffe völlig überteuert angeboten werden, dass bestimmte Patente und Medikamente auch konzernpolitischen Gründen nicht einer breiten Masse zur Verfügung stehen und ähnliches. Die Digitalisierung wird auch die Health-Branche komplett umkrempeln und ich würde mich freuen, wenn die Industrie die vorhandenen Chancen nicht nur dazu nutzt, eigene Gewinne zu maximieren, sondern auch neues Vertrauen zu gewinnen durch Transparenz und den für jedermann ersichtlichen Willen, der Menschheit zu dienen.

Quelle: Tagesspiegel