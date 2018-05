Merkel fordert: Steuern auf Daten

In Berlin findet die Konferenz „Global Solutions“ statt. Hier sollen wichtige Fragen der G20-Staaten besprochen und neue Lösungsmöglichkeiten angeregt werden. Flüchtlingsprobleme sind ein Thema, ebenso die Zukunft der Arbeit oder die Frage danach, wo wir ein Jahrzehnt nach den Lehman Brothers stehen.

Unsere Kanzlerin Angela Merkel war auch eingeladen und hielt dort heute Nachmittag ihre Keynote. Auf mich wirkt sie ja immer so ein bisschen süß, wenn sie sich an irgendwelchen „Neuland“-Buzzwords abarbeitet, wo man immer das Gefühl hat, dass sie nicht so recht weiß, was sie da gerade wieder gesagt hat.

So langsam habe ich aber tatsächlich das Gefühl, dass nach dem starken Gegenwind der letzten Monate in der Regierung klar geworden ist, dass „Digitalisierung“ nicht nur bedeutet, das Wort so oft wie möglich in den Koalitionsvertrag zu schreiben. In der Tat hört man hochrangige deutsche Politiker in den letzten Wochen verstärkt über das Thema „Künstliche Intelligenz“ sprechen, manche trauen sich sogar den Begriff „bedingungsloses Grundeinkommen“ in den Mund zu nehmen und auch die Kanzlerin ahnt wohl, dass jetzt die Zeit ist, in der wir alle die Ärmel hochkrempeln müssen.

Tun wir das nicht, laufen wir Gefahr, abgehängt zu werden. Besondere Gedanken macht sich die Kanzlerin, das machte sie bei ihrer Keynote klar, dass sich Unternehmen wie Google und Facebook weiter eifrigst die Taschen vollmachen, indem sie mit unseren Daten dass machen, was sie eben machen. Die EU grübelt selbstverständlich schon länger daran, wie man daran partizipieren kann, dass diese US-Firmen hier groß abkassieren, aber dafür dann denkbar wenig Steuergelder in der Europäischen Union abdrücken.

Viele dieser Unternehmen haben ihre europäischen Sitze in Irland, wo sie nur sehr niedrig besteuert werden und damit sollte Schluss sein, findet Merkel. Generell muss man sich überlegen, einige Dinge grundlegend anders zu machen, sagt sie und meint damit unser Steuersystem. Genau, wie auch „reale Dinge“ bepreist und besteuert werden, müsse das auch für Daten gelten, fordert sie und spricht weiter davon, dass Daten der „Rohstoff der Zukunft“ seien.

Die Bepreisung von Daten, besonders die der Konsumenten, ist aus meiner Sicht das zentrale Gerechtigkeitsproblem der Zukunft. Angela Merkel, Bundeskanzlerin

Ich bin sogar geneigt, ihr bei ihrer Forderung zuzustimmen. Ich hab keinen Schimmer, wie exakt so eine Besteuerung aussehen würde und auch sie ist da noch nicht wirklich mit sich im reinen. Denkbar wären sowohl Modelle, die mit der Körperschaftssteuer zusammenhängen oder ob man sich am Umsatz von Facebook und Co orientieren wolle.

Ein Punkt hat mir in der Tat sehr gut gefallen bei ihrer Rede: Sie sprach dort u.a. vor Wissenschaftlern und die waren auch explizit gemeint, als Frau Merkel um Mithilfe bat. Sie wünscht sich nämlich explizit von diesen Experten Vorschläge, wie ein modernes Steuersystem in Zeiten der Digitalisierung aussehen soll. Das halte ich tatsächlich für einen richtigen und wichtigen Move nach dem Motto: „Das ist für uns alle neu, wir sind das erste mal an diesem Punkt – helft uns“.

Kanzlerin #Merkel bei @glob_solutions: Es gibt nichts Besseres als den multilateralen Ansatz, um die Gestaltung der Globalisierung nicht Akteuren zu überlassen, die ausschließlich ihre eigenen Interessen und nicht das Gemeinwohl im Sinn haben. pic.twitter.com/GQTsLzld8h — Steffen Seibert (@RegSprecher) May 28, 2018

Für mich klingt das deutlich besser als das, was sich ein paar traditionelle CSU-Recken in Hinterzimmern ausdenken oder Gesetze, die Lobbyisten sei Dank von der Industrie formuliert werden statt von der Politik. Wenn sie es ernst meint und wirklich aufmerksam zuhören wird, wenn da sinnvolle Vorschläge und Modelle gesammelt werden, könnte Deutschland bzw. Europa tatsächlich einen ganz wichtigen und großen Schritt nach vorne machen in der Digitalisierung.

Okay, ich gebe es zu: Ich klinge da jetzt wohl optimistischer als ich es tatsächlich bin. Zu groß ist die Angst, dass da ein Scholz wieder was von einer „Schwarzen Null“ faseln wird und sich vor den USA klein macht — schließlich könnten die Amis ja die Zölle auf unsere schönen Autos erhöhen. Meine Güte, dann sollen sie sie halt erhöhen. Auch in dieser Frage müssen wir einem Donald Trump endlich mal Paroli bieten und ein neues, modernes, an die Digitalisierung angepasstes Steuersystem wäre da zwar noch nicht die halbe Miete, aber ein sehr starkes Zeichen.

Meine andere Angst: Sie meinen es wirklich gut, bringen eine irgendwie geartete Daten-Steuer auf den Weg — und die Unternehmen finden neue Schlupflöcher, während stattdessen wir Bürger zur Kasse gebeten werden. Warten wir es mal ab, was da auf den Weg gebracht werden kann und vor allem wie lange das dauern wird. Aber zumindest scheint sich in den Köpfen der Regierenden langsam ein wenig was zu bewegen.

via Zeit Online