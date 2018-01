Metal 12: Kommt das Samsung Galaxy S10 mit dem Wunder-Material?

Ich kann die zwei Fragen förmlich vor mir sehen, die euch beim Lesen der Headline in den Sinn kommen:

Sind die behämmert? Jetzt schon das Thema „Samsung Galaxy S10“? Die schreiben über das Galaxy S10 und zeigen auf dem Artikelbild ein Notebook?

Okay, streng genommen sind es mit „Sind die behämmert?“ eigentlich sogar drei Fragen, dennoch möchte ich euch im Wesentlichen die anderen beiden beantworten. Ja, wir reden schon über das Galaxy S10, weil es Grund zur Annahme gibt, dass Samsung dort auf eine ganz besondere Legierung setzen wird. Und das Notebook (Samsungs neues Notebook 9 in der 2018er Ausführung) verschönert deshalb unseren Beitrag, weil dort eben genau diese Legierung bereits jetzt zum Einsatz kommt.

Die verwendete Magnesium-Aluminium-Legierung, um die es hier geht, nennt Samsung selbst „Metal 12“ und sie vereint gleich mehrere Vorteile auf sich: Sie ist besonders leicht, dabei dennoch besonders robust. Bedeutet für Käufer des Notebook 9: Weniger Gewicht, ohne dass das Notebook dabei an Stabilität einbüßt.

Leider finden wir die Notebooks der Koreaner ja nicht mehr auf europäischen Märkten, aber ein vor wenigen Tagen eingereichter Markenschutz-Antrag sorgt dafür, dass auch wir hier in Deutschland ganz hellhörig werden, wenn wir „Metal 12“ hören. Samsung hat sich bei seinem Antrag beim European Union Intellectual Property Office (EUIPO) nämlich keinesfalls nur auf Notebooks beschränkt, sondern schließt ausdrücklich auch Smartphones und Smartwatches mit ein. Das könnt ihr folgendem Dokument auch entnehmen:

Da dieser Antrag noch so taufrisch ist, können wir wohl mit 99-prozentiger Sicherheit ausschließen, dass Samsung auf diese besonders leichte Legierung schon beim Galaxy S9 setzen wird, welches Ende Februar vorgestellt wird. Aber spätestens beim Samsung Galaxy S10 könnte es dann passen und dafür spräche auch, dass die Änderungen zwischen S8 und S9 nur recht marginal ausfallen sollen. Ähnlich wie Apple beim iPhone X könnte Samsung also nächstes Jahr wieder größere Änderungen vornehmen und dabei eben auch diese neue Magnesium-Aluminium-Legierung einsetzen, am besten bei einem völlig neu gestalteten Gehäuse.

Ja, das ist natürlich noch ziemlich viel Konjunktiv angesichts eines Handsets, welches wir erst in mehr als einem Jahr zu sehen bekommen. Aber mit den aktuellen Notebooks zeigt Samsung bereits die Qualitäten des Materials und hätte kaum einen Grund, es nicht im Galaxy S10 zu verbauen.

via SamMobile