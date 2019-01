Wenn wir über Display-Technologien reden, kommen wir an den Koreanern von Samsung einfach nicht vorbei. Egal, ob wir über Smartphone-Panels reden, über atemberaubende Cinema LED Screens für Kinos oder eben Fernseher: Samsung spricht in allen Kategorien ein äußerst wichtiges Wörtchen mit und nicht selten dominiert man sogar den Markt.

Es gibt kaum einen Ort, an dem sich vor allem die TV-Möglichkeiten der verschiedenen Hersteller besser vorführen lassen als bei der CES in Las Vegas. Während die Zahl der Smartphone-Neuheiten zu Gunsten des MWC in Barcelona mehr und mehr gesunken sind, bleibt die CES das Mekka für TV-Fans und damit der Ort, an dem wir die wichtigsten Weltpremieren sehen.

Logisch also, dass Samsung diese Veranstaltung nutzt, bzw. schon im Vorfeld des Messe-Starts wieder ein “First Look”-Event abhält, um dort mal zu zeigen, was bei Samsung in dieser Hinsicht aktuell Phase ist. Die Schlagwörter The Wall und Micro LED sind dabei nicht neu und sorgen nicht zum ersten Mal dafür, dass uns die Kinnladen runterklappen. Schon im Vorjahr zeigte man nämlich The Wall erstmals öffentlich, wobei es sich um einen mächtigen 146-Zoll-Klopper handelt, der vermutlich nicht in jedem Wohnzimmer Platz finden dürfte.

Neue Buzzwörter hat Samsung in diesem Jahr nicht mit im Gepäck, aber das Unternehmen unterstreicht nochmal deutlich, wieso sie so ein TV-Gigant sind und zeigt mit seinen neuen Geräten, wie weit man die Entwicklung in einem Jahr vorantreiben konnte. Man hat die Technik konsequent weiterentwickelt und “geschrumpft”, so dass man dieses Jahr auch einen kleineren 75-Zöller mit Micro-LED-Technologie vorführen kann. Aber es geht natürlich auch größer und auch das zeigt Samsung in Las Vegas: Die größte Version von “The Wall” hat mittlerweile wirklich nahezu Wand-Ausmaße mit unglaublichen 219 Zoll bzw. einer Bildschirmdiagonale von 556 Zentimetern!

Seit Jahrzehnten ist Samsung Schrittmacher, wenn es um neue Displaytechnologien für ein noch realistischeres Bilderlebnis geht. Unsere Micro LED Technologie ist die Speerspitze einer neuen Displaygeneration mit intelligenten, individuell an die Umgebung anpassbaren Displays, die in jeder Kategorie verbesserte Leistungswerte erzielen werden. Wir sehen für Samsung Micro LED kaum Grenzen, aber fast endlos viele Möglichkeiten. Jonghee Han, Samsung

Im glatt geschliffenen Marketing-Sprech hört sich das natürlich sowieso immer großartig an, aber wer schon mal vor “The Wall” gestanden hat oder sich ein wenig mit der Micro LED-Technik auseinandergesetzt hat, ist geneigt, diesen Worten auch Glauben zu schenken. Auch die Mitbewerber sind bei der Technologie natürlich bestrebt, eine ebenfalls wichtige Rolle zu spielen und es wird spannend sein zu sehen, wie sich der Markt in den kommenden Jahren verändert.

Bis die neue TV-Schlacht beginnt, wird vermutlich aber noch ein bisschen Zeit vergehen, denn Samsung nannte für seinen 75 Zoll großen Micro-LED-Fernseher weder einen Preis noch eine Verfügbarkeit und der geschätzte Kollege André von Caschys Blog konnte zudem auch in Erfahrung bringen, dass ein Release vor 2020 von Samsung auch gar nicht vorgesehen ist.

Wieso aber überhaupt Micro-LED? Wir haben hier auf dem Blog schon über die Vorzüge dieser Technologie gesprochen. Nicht nur, dass Farben noch knackiger und Schwarz noch tiefer dargestellt werden kann, auch bei Lichtausbeute, Lebensdauer und Energieverbrauch ist Micro-LED bisherigen Technologien überlegen.

Modulare Bauweise = unendliche Möglichkeiten

Bei der diesjährigen CES stellt man aber einen anderen Vorzug in den Vordergrund: Die Modularität der Technik. Welche Rolle das Wörtchen “modular” in dem Konzept spielt, erklärte Samsung im letzten Jahr leider nicht, jetzt sehen wir diesbezüglich schon deutlich klarer. In der Pressemeldung heißt es dazu:

Dank der modularen Bauweise der Micro LED Displays ist eine flexible Anpassung an unterschiedliche Raumumgebungen möglich. Kunden können sich für zusätzliche Module entscheiden, um ihr Display an größere Räume anzupassen. Dabei werden künftig auch unkonventionelle Displayformate wie etwa 9×3, 1×7 oder 5×1 möglich sein – passend zu den räumlichen, ästhetischen oder funktionalen Anforderungen. Die Micro LED Displays von Samsung passen die gezeigten Inhalte an die jeweiligen Bildschirmformate und die Anzahl der eingesetzten Module an. Während die Pixeldichte bei zusätzlich hinzugefügten Modulen unverändert bleibt, skalieren die Bildschirme den Inhalt hoch, wenn ein Bildschirm durch zusätzliche Module vergrößert und eine höhere Auflösung möglich wird. Auch unterschiedliche Bildformate sind möglich: von Standard 16:9 Inhalten, über 21:9 Breitbild bis hin zu ungewöhnlichen Formaten wie 32:9 oder 1:1.

Die modulare Bauweise wird also ein Füllhorn an Möglichkeiten und auch exotischere Formate zulassen, allerdings gibt es auch hier noch einen Haken. “Modular” klingt immer ein bisschen nach einem leichten Stecksystem, bei dem man im Lego-Stil einfach zusätzliche Display-Fläche andocken kann — ganz so einfach ist es aber nicht. So wie aus Las Vegas zu hören ist, wird für das Umrüsten ein qualifizierter Techniker benötigt.

Immerhin konnte uns Samsung bei seinem Event aber schon mal berichten, dass die Technologie sowohl bezüglich Hitzeentwicklung als auch Stromverbrauch optimiert wurde. Konkrete Zahlen dazu wurden nicht genannt, so dass wir das einfach mal als gegeben hinnehmen. Ich bin guter Dinge, dass das Unternehmen die Technologie auch in den kommenden Monaten weiter vorantreiben wird und hoffe, dass wir verkaufsfertige Fernseher mit Micro-LED-Technik dann auf der CES 2020 bestaunen dürfen.

