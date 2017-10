Microsoft bestätigt: Surface-Reihe bleibt, Xbox und HoloLens ebenso

Vor ein paar Tagen gab es Nachrichten aus Redmond, die wenig erfreulich, allerdings auch wenig überraschend waren: Man legte seine Smartphone-Pläne rund um Windows 10 Mobile erst mal auf Eis, will die Dinge nicht vorantreiben.

Dazu passend kursierten kürzlich weitere Gerüchte um Microsoft, die sich damit beschäftigen, dass das Unternehmen erwägen könnte, sich aus dem Hardware-Geschäft zurückzuziehen. Analysten zufolge waren weder die Margen noch die Verkaufszahlen wirklich berauschend, so dass es durchaus denkbar wäre, dass sich der Software-Riese wieder von den Surface-Produkten verabschiedet.

Wie wir jetzt wissen, hat Microsoft zumindest aktuell völlig anderes im Sinn, stellte man doch eben erst mit dem Surface Book 2 ein wahres Kraftpaket vor, welches von seiner Leistung her auch das aktuellste MacBook Pro von Dauer-Konkurrent Apple locker in die Tasche steckt. Wer jetzt befürchtet, dass das dennoch nur ein Hardware-Strohfeuer wäre, wird von Microsofts Hardware-Chef besänftigt.

Yusuf Mehdi, seines Zeichens Corporate Vice President, Devices and Services und damit in Redmond Herr über alles, was mit Hardware zu tun hat, hat sich nun in einem Interview dazu geäußert und erklärt, dass Microsoft auch weiterhin an eigener Hardware basteln würde.

We’re fully committed to the devices business at Microsoft and the Surface, Xbox and HoloLens lines. Yusuf Mehdi, Corporate Vice President, Devices and Services

Bei der Xbox dürfte eh wohl niemand erwartet haben, dass sich Microsoft davon in absehbarer Zeit abwendet. Aber auch die HoloLens- und Surface-Reihen will man weiterführen, so dass wir uns definitiv eben auf weitere Gerätschaften aus dem Hause Microsoft freuen dürfen. Konkreter wurde Mehdi zwar nicht, was beispielsweise die Surface-Roadmap angeht, aber wir behalten das natürlich im Auge, was Microsoft da auf das Surface Book 2 folgen lässt.

Der ewige Spruch, dass Microsoft nicht ohne Grund „Microsoft“ heißt und nicht etwa „Microhard“ verfängt also aktuell nicht. Viel mehr schafft Microsoft jetzt Klarheit, so dass die Gerüchte und Unkenrufe von Analysten und aus der Industrie zumindest fürs erste verstummen dürften.

Quelle: Silicon via WinFuture.de