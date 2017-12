Microsoft: Edge Browser für Android und iOS ist da

Vielleicht habt ihr vor einem Monat mitbekommen, dass Microsoft nun auch seinen Edge getauften Browser auf die mobilen Endgeräte mit iOS und Android gebracht hat. Klitzekleine Einschränkung seinerzeit: Ihr hattet es mit der Beta zu tun und auch die gab es nicht für jedermann, sondern nur für diejenigen, die als Windows Insider registriert sind.

Mit dem heutigen Tag ändert sich das, wie Microsoft offiziell ankündigt: Ab sofort ist der Browser ein weiteres Programm aus Redmond, welches für fast jeden* zur Verfügung steht, der ein Android-Smartphone oder ein iPhone besitzt. Sowohl die iOS-Version als eben auch die Ausführung für Android kann über die Stores installiert werden.

*Klitzekleiner Haken, den ich euch leider nicht ersparen kann – aktuell gibt es bei Android nur Versionen für die USA und Kanada, China, Indien, Frankreich, Australien und England. Die iOS-Version schafft es aktuell sogar nur nach China, England, Frankreich und in die USA.

On market and language availability, Microsoft Edge for iOS is available in the United States (English), China (Simplified-Chinese), France (French) and the UK (English). Microsoft Edge for Android is available in the United States (English), Australia (English) Canada (English and French), China (Simplified-Chinese), France (French), India (English) and the UK (English). We look forward to bringing MS Edge for iOS and Android to additional markets and languages over time!