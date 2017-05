Microsoft Livestream: Das Cloudbook, ein neues Windows 10 „S“ und mehr

Am heutigen Dienstag findet in New York das #microsoftedu Event statt, bei dem die Redmonder ein sogenanntes Cloudbook vorstellen werde,. Zudem erblickt Windows 10 "S" das Licht der Welt und die Office-Apps für den Bildungsbereich dürften erweitert werden.