Microsoft Garage hilft Farbenblinden mit neuer iPhone App

Woher weiß man, ob der rote Apfel vor einem wirklich rot ist? Menschen die an einer Farbenblindheit leiden können das nicht erkennen – sie können einen bestimmten Farbkontrast nicht wahrnehmen. Man bezeichnet das auch als Rot-Grün-Schwäche, denn Betroffene können zwischen roten und grünen Farben nicht unterscheiden. Für sie sehen beide Farben gleich aus. Die berühmte Microsoft Garage hat mal wieder tief in die Trickkiste gegriffen und eine App für Menschen mit Farbenblindheit entwickelt.

Die Anwendung nennt sich Color Binoculars und ist, komischerweise, nur für iOS Geräte verfügbar. Das Programm verspricht, dass die Farbenblindheit bis zu einem gewissen Grad ausgeglichen werden und Betroffenen so den Alltag erleichtern kann. Die Funktionsweise ist einfach und nutzt natürlich die Kamera des Smartphones. Das Bild wird auf dem Display angezeigt, jedoch werden die Farben verfälscht. Die Nutzer können dabei zwischen einem „Rot-Grün Filter“, einem „Grün-Rot Filter“ und einem „Blau-Gelb Filter“ wählen – je nachdem an welcher Farbblindheit sie leiden.

Mal angenommen, man wählt den „Rot-Grün-Filter aus, so wird die Farbe Rot sehr viel heller auf dem Bildschirm erscheinen, während Grün dunkler dargestellt wird. Mit dieser Methode können Farbenblinde Menschen den Unterschied besser erkennen. Für einen Voher-Nachher-Vergleich lassen sich die Filter über einen Schieberegler auch immer wieder abschalten, sodass die originalen Farben zum Vorschein kommen.