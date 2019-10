Microsoft kündigt Surface Neo und Surface Duo mit Dual-Screens an

Microsoft hat heute nach New York eingeladen zu einem kuscheligen Event, bei dem man sein aktuelles Surface-Portfolio präsentieren wollte. Hat man auch getan. Der Surface Laptop und das Surface Pro erhielten neue Ableger, ein Surface Pro X wurde vorgestellt, ebenso die Surface Earbuds.

Aber nachdem wir dachten, dass damit dann alles gezeigt war, wollte uns Microsoft unbedingt auch noch zeigen, was man für die Zukunft noch im Köcher hat. An dieser Stelle ließ man in New York dann nicht nur ein, sondern direkt mal zwei ganz feine Bömbchen platzen: Zunächst zeigte man uns das Surface Neo — ein Dual-Screen-Device, welches man als ganz neue Produktklasse platzieren möchte. Danach dann legte man noch eins drauf mit dem deutlich kleineren Surface Duo, einem faltbaren Smartphone mit Android, ebenfalls bestehend aus zwei Displays.

Zunächst mal zum Surface Neo: Es sieht aus, als hätte man sich zwei sehr schlanke Tablets genommen und mit Scharnieren verbunden, jeweils haben wir es hier mit 9 Zoll großen Panels zu tun. Für Devices mit zwei Displays wird bei Microsoft das für diese Formfaktoren optimierte Windows 10X zum Einsatz kommen. Mit an Bord des nur 5,6 Zentimeter dünnen und 655 Gramm leichten Geräts ist ein Intel Lakefield-Prozessor. Ansonsten hat man sich mit Specs noch vornehm zurückgehalten.

Der Clou ist beim Surface Neo seine Vielseitigkeit, die ein wenig an Geräte der Yoga-Klasse von Lenovo erinnert. Ihr könnt die Panels natürlich separat voneinander nutzen oder als ein großes Display, könnt das Neo dank des 360-Grad-Schaniers als reines Tablet oder auch im Zelt-Modus verwenden und vieles mehr.

Ihr könnt hinten einen Pen anheften und außerdem eine Tastatur auf dem unteren Display andocken. Je nach Belieben und Einsatzzweck lässt die Tastatur oben oder unten noch Raum für die “Wonder Bar” getaufte Leiste, für ein Trackpad etc.

Wir bekommen — so zumindest Microsofts Hoffnung — hier ein sehr leistungsstarkes, vielseitiges und mobiles Produkt an die Hand, welches eine neue Produktklasse präsentieren soll. Gut möglich, dass wir ähnliche Formfaktoren künftig dann auch von anderen Herstellern sehen, die dann ebenfalls auf Windows 10X setzen. Vergleichbare Hardware mit zwei Displays haben wir ja eh schon öfter gesehen.

Kommen wir damit zum zweiten, noch überraschenderen Neuankömmling im Surface-Lager, dem Microsoft Surface Duo. Dieses Device präsentiert sich wie ein geschrumpftes Surface Neo, kombiniert also ebenfalls zwei Displays, aber eben kleiner.

Der Unterschied ist nicht nur die Größe, denn hier haben wir es tatsächlich wieder mit einem Smartphone aus dem Hause Microsoft zu tun. Das bedeutet fast auch schon logischerweise, dass sich Microsoft hier mit Google zusammengetan hat und auf dem Duo daher ein waschechtes, wenn auch modifiziertes Android installiert ist.

Das Duo besteht aus zwei 5,6 Zoll großen Displays, aufgeklappt ergibt sich daraus dann ein 8,3 Zoll großes Tablet. Ihr könnt hier also Inhalte über beide Panels hinweg groß betrachten, könnt das zweite Display dank des 360-Grad-Scharniers aber auch komplett umklappen — oder ihr nutzt beide Screens, um auf jedem eine andere App zu nutzen. Ebenfalls kann der Second Screen als Tastatur verwendet werden, oder auch als Game-Controller, während auf dem ersten Screen ein Spiel zu sehen ist.

Viele Möglichkeiten also und hoffentlich auch viel Power unter der Haube: Erwähnt wurde ein Snapdragon 855, aber wie das Design sind auch die technischen Daten noch nicht final. Willkommen zurück auf dem Smartphone-Markt, Microsoft!

Beide Geräte sind erst mal nur ein Blick in die nahe Microsoft-Zukunft und sollen pünktlich zum Weihnachtsgeschäft 2020 verfügbar sein. Es wird sich also zweierlei erst noch zeigen müssen: Ob die beiden Gadgets tatsächlich so sensationell sind, wie sie bei der Präsentation der Prototypen durchaus erschienen — und ob Microsoft diesen Zeitplan einhalten kann. Darüber hinaus wird es sicher auch noch interessant sein zu sehen, wie die Konkurrenz reagiert, die jetzt immerhin über ein Jahr Zeit hat, sich eine Antwort zu überlegen.

Spannend waren die Ankündigungen der beiden neuen Surface-Produkte jedenfalls definitiv und auf mich wirken sie alle beide hoch interessant und innovativ. Was haltet ihr denn vom Surface Neo und vom Surface Duo? Glaubt ihr daran, dass Microsoft mit eigenen Produkten und einem eigens für diese Foldables optimierten Windows 10X eine neue Ära einläuten kann?