Unternehmen und Privatleute können bei Microsoft Office 365 ab sofort gezielt festlegen, dass ihre Cloud-Daten ausschließlich an den beiden deutschen Server-Standorten Magdeburg und Frankfurt am Main gespeichert werden dürfen. Für dort hinterlegte Daten gelten die im Vergleich zu anderen Ländern wesentlich strengeren deutschen Datenschutzgesetze. Zudem greift das von Microsoft etablierte Treuhänder-System, mit dem z.B. ein von einem ausländischen Gericht angeordneter Zugriff ausgeschlossen werden soll.

Microsoft hatte die Errichtung der beiden deutschen Rechenzentren im Jahr 2015 angekündigt und die beiden Standorte mittlerweile in Betrieb genommen. Mit dem Angebot sollen vor allem Geschäftskunden angesprochen werden, die kritische Daten nicht auf ausländischen Servern speichern wollen oder dürfen. Dazu zählen z.B. kleine und mittlere Unternehmen im Gesundheits- oder Finanzsektor, Rechtsanwälte, Steuerberater oder Firmen, die durch staatliche Aufträge oder eigene Compliance Richtlinien an besondere Datenschutzvorschriften gebunden sind. Auch die potentiellen Einsatzbereiche von Behörden werden damit auf die professionelle Cloud erweitert.

Die beiden Rechenzentren werden wie andere internationale Standorte von einem Datentreuhänder betrieben, hierzulande ist das die in Deutschland niedergelassene T-Systems International GmbH. Dieses „Data Trustee Model“ hatte in den USA für einige Aufregung gesorgt, denn Microsoft entzog sich damit bereits erfolgreich einem Begehren von Ermittlungsbehörden zur Herausgabe von in Irland gespeicherten Daten.

“Ohne Zustimmung des Datentreuhänders oder des Kunden erhält Microsoft selbst keinen Zugriff. Wird diese Zustimmung durch den Datentreuhänder erteilt, greift Microsoft nur unter dessen Aufsicht zeitlich begrenzt auf die Kundendaten zu.”

Frankfurt a.M und Magdeburg sind untereinander vernetzt und gleichen die Daten im Zuge der Ausfallsicherheit miteinander ab. Dabei wiederum soll eine vom Internet vollständig abgekoppelte Direktverbindung zum Einsatz kommen, was unter Datenschutzaspekten ebenfalls wichtig ist. Der Datentreuhänder steuert über zwei Cloud Control Center an den Standorten Berlin und Magdeburg die Rechenzentren. Durch den redundanten Aufbau kann der Ausfall eines Control Centers problemlos abgefangen werden. Zudem umfasst das Angebot Standards wie Multi-Faktor-Authentifizierungen, biometrische Scans, Smartcards, oder Datenverschlüsselungen nach SSL/TLS-Protokollen.

Im Zuge der schrittweisen Freischaltung verschiedener Dienste konnte Microsoft u.a. TeamDrive und G Data als Kunden gewinnen, die eine gemeinsame Client-Lösung für vollständig E2EE- verschlüsselte Backups und Synchronisationen anbieten.

Die lang erwartete Erweiterung um die Anwendungen im Office 365 Paket macht das Angebot nun auch für Privatkunden interessant(er). Allerdings ist das zugrundeliegende Office-365-Paket circa 25 Prozent teurer als andere vergleichbare Office-365-Suits – Sicherheit und deutscher Support kosten. Unter den bereitgestellten Anwendungen befinden sich u.a. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Exchange Online, SharePoint Online, Skype und OneDrive (for Business).

