Microsoft patentiert ein Hybrid Display für die HoloLens

Ein neues Patent wurde von Microsoft eingereicht und diesmal geht es um die HoloLens. Vielleicht haben es einige von euch entweder schon selber ausprobiert oder nur davon gehört, aber das Sichtfeld der Brille ist nicht besonders groß. Ich kann das bestätigen, ich durfte sie schon kurz testen. Microsoft möchte dies nun mit dem neuen Patent ändern.

Das Patent beinhaltet eine Beschreibung von zwei verschiedenen Arten von Displays für eine Datenbrille. Diese sitzen bekannterweise nah vor den Augen des Nutzers und müssen deshalb darauf angepasst sein. Die zwei Varianten sind zum einen das „waveguide“ und das „lightfield“ Display.

Sie unterscheiden sich in der Darstellungsweisen, denn Ersteres kann hochauflösende Bilder mit hohen Schärfe- und Kontrastverhältnissen bereitstellen. Allerdings hat dieses Display ein schmales Sichtfeld mit einer schwachen Tiefendarstellung. Es ist in der HoloLens verbaut. Dann gibt es aber noch das sogenannte „lightfield“ Display und, im Gegensatz zum vorherigen, hat dieses ein sehr gutes Sichtfeld. Das einzige Manko ist hierbei die Auflösung.

Microsoft ist nun auf die Idee gekommen beide Display-Arten miteinander zu kombinieren, um ein perfektes Display zu entwickeln, welches in beiden Dingen überzeugt. Daraus entsteht das „Hybrid Display System“, das als Patent von Microsoft eingereicht wurde. Die beiden Bildschirme werden dann quasi übereinander gelegt, um das Beste aus beiden rauszuholen.

Mit den beiden Displays in Kombination erhält man also ein größeres Sichtfeld. Außerdem können Hologramme in weiterer Entfernung von dem lightfield Display und welche in der Nähe mit dem waveguide Display dargestellt werden. Das Sichtfeld wird dann Dank dieser Technologie von 40 Grad auf 80-90 Grad erweitert und die Qualität der dargestellten Bilder würde verbessert werden.

Das einzige Problem sind die hohen Kosten, die dabei entstehen könnten, sollte Microsoft die Technologie des Patents wirklich in die Tat umsetzen. Die HoloLens ist mit seinen 3000 Euro eh schon nicht billig, ein zweites Display wird das Preisschild nicht ändern. Zumindest nicht nach unten.

via: mspoweruser