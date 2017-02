Microsoft: Porsche Design 2-in-1 kommt zum MWC

Letztes Jahr – anlässlich der Computex in Taiwan – teaserte Microsoft in einem Video ein sehr schickes 2-in-1 mit Windows 10 an, welches von Porsche Design gestaltet wurde. Es handelte sich dabei um ein 13,3 Zoll großes Convertible-Notebook, welches durch ein komplett umklappbares Display auch als Tablet genutzt werden konnte.

Im letzten Jahr hieß es, dass das High-End-Notebook im Winter vorgestellt werden sollte und vielleicht kann das sogar noch ganz knapp hinkommen. Jetzt gehen nämlich Presseeinladungen raus für eine Präsentation von Microsoft und Porsche Design. Gemeinsam möchte man am 27. Februar um 19.30 Uhr dieses neue 2-in-1 vorstellen.

Mit diesem Device wird bei Microsoft die Produkt-Kategorie „Porsche Design Computing“ in den Markt eingeführt und ihr könnt euch auf ein wirkliches Premium-Notebook freuen, welches aber ganz sicher auch mit einem satten Premium-Preis ausgestattet wird. Technisch lässt man sich noch nicht in die Karten schauen, lässt aber wissen, dass das Produkt in enger Kooperation mit Microsoft und Intel entstanden wäre und – natürlich – mit Windows 10 kommt.

Neu ist die Info, dass das Premium-Device mit einem abnehmbaren Tablet-Teil ausgestattet sein soll – damit hätte man das Design nach dem Anteasern im letzten Juni noch einmal grundlegend überarbeitet. Wir wissen noch nicht, welcher OEM dieses High-End-Convertible produzieren wird, aber WinFuture.de spricht von einem Hersteller aus Taiwan, ohne dass das nun wirklich Aufschluss gibt über das produzierende Unternehmen. Da Acer beim MWC am Start sein wird, wäre das eine Option, denkbar sind aber natürlich auch andere Namen, die nicht mit einem eigenen Stand in Barcelona vertreten sein werden.

So oder so können wir uns drauf einstellen, dass ihr hier ein absolut hochwertiges Teil präsentiert bekommt, bei dem sowohl Design als auch Technik allerhöchsten Ansprüchen genügen dürften. Hands on-Zeit soll es bereits in Barcelona geben, also freut euch schon mal auf unser Video von diesem zu erwartenden Prachtstück.