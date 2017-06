Microsoft Rewards: Treueprogramm kommt am 12. Juni nach Deutschland

Die Xbox Nutzer unter euch kennen bestimmt die Xbox Live Rewards, mit denen man für das Spielen und Nutzen der Konsole mit Prämienpunkten belohnt wird. Die Punkte können wiederum in echtes Geld umgetauscht werden, welches nur im Xbox Store ausgeben werden kann. Microsoft überholt dieses Punkte-Programm nun in Europa, während die Amerikaner den Dienst schon seit Jahren nutzen dürfen. Ab dem 12. Juni sollen die Microsoft Rewards auch nach Deutschland kommen.

Nutzer mit einem Microsoft-Konto können sich bereits jetzt für das Programm anmelden und dann nicht mehr nur Punkte auf der Xbox sammeln. Durch das Erledigen von verschiedenen Aufgaben, wie beispielsweise das Nutzen mit der Bing-Suchmaschine, das Kaufen von Inhalten im Windows oder Xbox Store oder das Ausleihen eines Films gibt es Punkte.

Erreicht man sein Punkteziel, können diese in reale Inhalte umgetauscht werden. Hier stehen Store-Geschenkkarten, ein Groove Music Pass, eine Xbox Live Gold Mitgliedschaft, eine Spende an die Special Olympics oder auch ein unbegrenztes Abonnement von Skype zur Verfügung. Das Ziel und der Wert davon müssen vorher festgelegt werden, damit man weiß auf was man hinarbeitet. Über die Programm-Seite können die verschiedenen Aufgaben für das Punktesammeln eingesehen und bearbeitet werden.

Ihr bekommt eine Benachrichtigung, wenn das Punkteziel erreicht wurde. Den Wert den ihr vorher beispielsweise für eine Store-Geschenkkarte festgelegt habt, wird dann auf eurem Microsoft Konto gutgeschrieben. Ich finde die Idee super und wer ein bisschen Zeit hat, kann fleißig Aufgaben bearbeiten und Punkte sammeln. Zwar braucht man für das Erreichen des Ziels bestimmt etwas länger, aber es scheint sich zu lohnen.

via: drwindows