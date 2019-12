Microsoft: Seeing AI funktioniert jetzt auch auf Deutsch

Bereits 2016 berichteten wir über Seeing AI und damit über einen weiteren Beleg dafür, in welchem Maße künstliche Intelligenz das Leben der Menschen verändern und verbessern kann. Die Software von Microsoft ist seit 2017 für iOS verfügbar und basiert auf den Azure Cognitive Services. Mithilfe dieser App wird sehbehinderten Menschen das Leben signifikant leichter gemacht.

In Kombination mit dem Smartphone kann euch die App Speisekarten vorlesen, die Währung auf einem Geldschein nennen, Produkte erkennen, Dokumente erfassen und vieles mehr. Wenn einer der blinden Nutzer angesichts dieser App davon spricht, dass sie wie ein Schweizer Taschenmesser für Blinde ist, spiegelt das den Mehrwert dieser Anwendung ziemlich gut wider.

Die Anwendung kann sogar erkennen, wie die Person aussieht, die einem gegenüber sitzt, wie alt sie in etwa ist, welchem Geschlecht sie angehört und sogar, ob die Person einen erfreuten Eindruck macht. Schaut euch am besten den Clip an, der stellt den Funktionsumfang ziemlich schön dar.

Unbestritten ist Seeing AI ein ganz besonders bemerkenswertes Stück Software, welches Microsoft da gelungen ist. Allerdings gibt es auch hier zwei Haken: Zum Einen ist diese App nur in englischer Sprache verfügbar, zudem nur für iOS.

Zumindest einen dieser Haken konnte Microsoft jetzt beseitigen, denn gestern hat man — pünktlich zum Internationalen Tag der Menschen mit Behinderung — fünf weitere Sprachen zu Seeing AI ergänzt. Neben Englisch versteht die App nun auch Deutsch, außerdem Spanisch, Französisch, Niederländisch und Japanisch. Schlagartig ist diese App damit für weitere Millionen Menschen mit Sehbehinderung interessant.

Lest euch am besten auch den Microsoft-Beitrag dazu mit sehr schönen Beispielen von Menschen, deren Alltag sich durch die App merklich verbessert hat. Gerade beim Thema Inklusion werden wir noch vieles erleben, was durch künstliche Intelligenz machbar wird. Seeing AI von Microsoft ist ein Paradebeispiel, welches jetzt schon genutzt werden kann. Die App fürs iPhone gibt es kostenlos im App Store, eine Android-Version wird hoffentlich in absehbarer Zeit folgen.