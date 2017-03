Microsoft: Surface Book 2: Reines Notebook zu kleinerem Preis geplant

Mit dem Surface Book hat Microsoft vor zwei Jahren seine Surface-Reihe erweitert und gleichzeitig ein Ausrufezeichen gesetzt mit diesem hochwertigen 2-in-1. Im letzten Jahr gab es nicht direkt ein völlig neues Modell, aber mit dem Surface Book i7 betrieb man Modellpflege und besserte an einigen Punkten nach bzw. aktualisierte das Device.

Jetzt gibt es erste Gerüchte, dass Microsoft schon bald ein komplett neues Surface Book ins Rennen schicken könnte. Dabei hätten wir es dann jedoch nicht mit einem Hybriden zu tun, bei dem ihr das Display von der Tastatur lösen könnt, sondern stattdessen ein ganz klassisches Notebook im Clamshell-Design. Betrachtet dieses Gerücht aber bitte noch mit einer gehörigen Portion Skepsis, denn es stammt aus Taiwan von DigiTimes, die sich – wie immer – auf ihre guten Kontakte zu den Zulieferern berufen und diese Info dort aufgeschnappt haben wollen (und die in der Vergangenheit auch schon mal schwer daneben gelegen haben mit ihren Ansagen).

Sollte man aber dieses mal richtig liegen, dann erwartet uns mit dem Surface Book nicht nur ein anderer Formfaktor, sondern auch ein anderer Preis. Dadurch, dass die aufwändige Konstruktion wegfiele, mit der ihr den Tablet-Teil vom Keyboard trennt, wäre Microsoft in der Lage, das Gerät deutlich günstiger anzubieten. Die Rede ist davon, dass das Surface Book 2 – ebenfalls ein absolutes High-End-Device – dann bereits ab etwa 1 000 Dollar zu haben wäre, während es beim „alten“ Surface Book erst in der Region um 1 500 Dollar losgeht. Dafür würdet ihr ein Notebook erhalten, welches auf eine Magnesium-Aluminium-Legierung setzt und wieder über eine Bildschirmdiagonale von 13,5 Zoll verfügt.

Durch diesen Preis will man einerseits das Notebook natürlich attraktiver machen, denn wie es heißt, war das Surface Book zwar ein sehr starker Laptop, aber auch eben einer, der nur von einem Nischen-Publikum gekauft wurde. Andererseits will man sich auch nicht selbst Konkurrenz machen, denn mit dem Surface Pro hat man ja bereits ein eigenes 2-in-1 etablieren können, welches ebenfalls mit sehr starker Ausstattung aufwarten kann. Konnte man der DigiTimes zufolge etwa 500.000 Einheiten des Surface Book absetzen, so glauben die Taiwaner, dass Microsoft diese Zahl in diesem Jahr mit der neuen Version auf 1,5 Millionen Geräte verdreifachen kann.

Stimmen die Gerüchte, dann sollen wir entweder bereits Ende März, oder aber im April dann dieses neue Surface Book 2 vorgestellt bekommen. Da es eh schon Spekulationen gibt, dass das Unternehmen aus Redmond am 11. April etwas Neues zu präsentieren hat, würde das ja sogar passen.

via WinFuture.de