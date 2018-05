Über den Wandel bei Microsoft haben wir in den letzen Jahren immer wieder berichtet. Mit der Vorstellung des Surface Hub 2 hat Microsoft einen spektakulären Nachfolger für das bereits ziemlich moderne Surface Hub aus dem Jahr 2015 ins Rennen geschickt.

Das Gerät wird noch in 2018 an ausgewählte Kunden geliefert und soll in 2019 für alle Interessierten zu kaufen sein.

Technische Daten Surface Hub 2

Die Vorstellung auf dem Windows Device Blog ist heute ohne vorherige Ankündigung durch Panos Panay aus heiterem Himmel geschehen. Mit technischen Daten hält sich Panos auch ziemlich zurück.

Was wir bereits wissen ist, dass der 50.5 “ Bildschirm eine 4k Auflösung hat und neben Mulitouch auch wieder die Stiftunterstützung mitbringen wird. Das klassische Surface Bildschirmverhältnis von 3:2 wird auch bei dem Surface Hub 2 benutzt. Interessant dürfte die Wandhalterung sein, die eine Rotation des Gerätes erlaubt. Das Surface Hub 2 verügt außerdem auch über eine 4k-Kamera, Lautsprecher und speziellen Far-Field-Mikrofone und kann daher auch wieder als Konferenzsystem genutzt werden.

Ein weitere Besonderheit ist, dass bis zu 4 Geräte direkt nebeneinander aufgehangen werden und dann zusammengeschaltet und -nutzbar werden.

Microsoft Surface Hub 2 – das Whiteboard der Zukunft Nein es handelt sich bei dem Video nicht um ein Konzept sondern um das neue Microsoft Surface Hub 2, dass heute überraschend vorgestellt wurde. Wir haben alle verfügbaren Informationen hier für euch zusammengetragen: https://www.mobilegeeks.de/news/microsoft-surface-hub-2-das-whiteboard-der-zukunft/ Gepostet von Mobilegeeks Deutschland am Dienstag, 15. Mai 2018

Die Zukunft des kollaborativen Arbeitens mit dem Surface Hub 2

Ich gebe zu, dass ich schon immer ein großer Fan der Surface Reihe war. Aber das was Microsoft in dem Launch Video gezeigt hat, könnte ohne weiteres auch so in einem Sci-Fi Film gezeigt werden.

Es gibt zwar sicherlich einige Whiteboard / Konferenzsysteme auf dem Markt aber keins, dass so vielseitig und kombinierbar ist.

Mich persönlich hat ja tatsächlich der Standfuß den Microsoft zusammen mit der Firma Steelcase entwickelt hat stark beeindruckt. Damit wird das Surface Hub 2 tatsächlich zu dem ultimativen digitalen Whiteboard. Zusätzlich lässt sich das Gerät aber auch einfach in den Landscape Modus versetzen und wird so zu einem digitalen Arbeitsplatz oder Projektionsfläche.

Teamarbeit – Surface Hub 2

Das Surface Hub 2 unterstützt außerdem Multi-User Login. Wie man in dem Video sehen konnte wird dies wohl wenn gewünscht auch über einen verbauten Fingerprint Sensor gehen. Auch wird es wohl möglich sein, dass mehrere User gleichzeitig sich für eine Session anmelden können und so gemeinsam ihre Dokumente in der Besprechung nutzen können.

Das System wird höchstwahrscheinlich weiterhin auf Windows 10 basieren wurde aber für das Surface Hub 2 stark angepasst. Weiterhin kann man davon ausgehen, dass die Office 365 Services extrem stark integriert wurden. Es würde mich auch nicht weiter wundern, wenn das Surface Hub 2 ausschließlich mit Office365 in einem Unternehmen eingesetzt werden kann. Dies ist aber zum momentanen Zeitpunkt reine Spekulation.

Verfügbarkeit und Preis Surface Hub 2

Die allgemeine Verfügbarkeit des Surface Hub 2 ist für das Jahr 2019 angekündigt. Da aber bereits erste ausgewählte Kunden das Gerät noch 2018 zum testen bekommen sollen, hoffe ich, dass es schon im Anfang 2019 für alle zu haben sein wird.

Zu dem Verkaufspreis des Surface Hub 2 hat Panos Panay keinerlei Aussage gemacht. Auch ein Anruf bei meinen deutschen Microsoft Kontakten hat leider nix greifbares ergeben. Diese waren -typisch für Microsoft- genau so überrascht wie der Rest der Welt.

In seinem Blog Beitrag schreibt Panos:

The new Surface Hub 2 is sleeker, more agile and more affordable to fit any workspace or work style.

Ich lehne mich jetzt einfach mal weit aus dem Fenster und vermute, dass der Preis für das Surface Hub 2 unter dem des 55“ Surface Hub liegen wird. Der UVP für dieses erste Surface Hub betrug damals 6.621 €.

Wenn man berücksichtigt, dass das Display kleiner ist und auch die Technik für Fernseher günstiger geworden ist, hoffe ich einfach mal mit dieser Einschätzung richtig zu liegen.

Damit wäre das Gerät denke ich auch für kleinere Unternehmen und Bildungseinrichtungen in einem interessanten Preisbereich.

Sobald es weitere Informationen gibt, werden wir euch darüber informieren.